Logo
Large banner

Жарко Јовановић из Добоја побједник маратона "Стазама Бранка Ћопића"

Аутор:

АТВ
31.05.2026 15:19

Коментари:

0
Жарко Јовановић из Добоја побједник је 14. Маратона "Стазама Бранка Ћопића" и првак Републике Српске у маратону.
Фото: Srna

Жарко Јовановић из Добоја побједник је 14. Маратона "Стазама Бранка Ћопића" и првак Републике Српске у маратону.

Јовановић је стазу од 42,2 километра претрчао за два часа 46 минута и 40 секунди, те тако оборио рекорд од прошле године од два часа и 48 минута, који је држао, преноси Срна.

Он је рекао је да је организација била добра и да је контролисано ишао на пласман.

Друго мјесто у мушкој конкуренцији освојио је Давор Видовић из Бањалуке, а треће мјесто припало је Милошу Велеушићу из Бањалуке.

У женској конкуренцији, најбоља на маратонској трци била је Емина Ћехајић Градиновић из Бихаћа, а друга је Кристина Подворац из Бањалуке, док се на треће мјесто пласирала Сандра Бијелић из Бањалуке.

У полумаратонској трци на 21,1 километар, најбржи је био Велид Жигић из Костајнице а у женској конкуренцији Сњежана Писаровић из Мркоњић Града.

У Трци грађана на пет километара најбржи је био Милош Клиндо из Градишке, а у женској конкуренцији Марија Суботић.

Замјеник начелника општине Нови Град Бојан Лукач рекао је на отварању манифестације да је ова локална заједница још једном доказала да је општина спорта.

"Маратон `Стазама Бранка Ћопића` није само спортска манифестација. Сви учесници данас су се присјетили д‌јела Бранка Ћопића и имали прилику да уживају у природним љепотама", навео је Лукач.

Предсједник Атлетског клуба "Слобода" из Новог Града Немања Мијић рекао је да је на старту маратона у Хашаним, родном мјесту књижевника Бранка Ћопића, било 26 тркача, а на старту полумаратона код Рађеновић моста 64 тркача, док је у трци грађана учествовало 116 тркача.

Генерални секретар Атлетског савеза Републике Српске Далибор Врховац рекао је да је маратон уједно и првенство Републике Српске, те да очекује да ће бити и првенство БиХ у маратону.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жарко Јовановић

Стазама Бранка Ћопића

Република Српска

Добој

Нови Град

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драма у Хумској пред Скупштину – Генерални спонзор покренуо раскид уговора

Остали спортови

Драма у Хумској пред Скупштину – Генерални спонзор покренуо раскид уговора

1 д

0
Европско првенство у рафтингу Врбас

Остали спортови

Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

2 д

0
Са учесницима из 15 држава, четири организације Европског и три Свјетског првенства, Бањалука је доказала да је рафтинг дестинација број један на свијету, изјавио је предсједник Рафтинг клуба "Кањон" Александар Пастир.

Остали спортови

Пастир: Свјетска смо рафтинг дестинација број један

3 д

0
Отворено Европско првенство у рафтингу

Остали спортови

Отворено Европско првенство у рафтингу

3 д

0

  • Најновије

16

52

Отац и мајка гледали ужас: Д‌јечак (8) се спотакао и пао с моста

16

46

Партизан прихватио да иде у Дубаи, финале почиње 4. јуна

16

44

Уз овај једноставан трик охладите пиће за само неколико минута

16

37

Прослављена крсна слава Манастира Свете Тројице у Сасама

16

21

Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner