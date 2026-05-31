Жарко Јовановић из Добоја побједник маратона "Стазама Бранка Ћопића"

Жарко Јовановић из Добоја побједник је 14. Маратона "Стазама Бранка Ћопића" и првак Републике Српске у маратону.
Јовановић је стазу од 42,2 километра претрчао за два часа 46 минута и 40 секунди, те тако оборио рекорд од прошле године од два часа и 48 минута, који је држао, преноси Срна.
Он је рекао је да је организација била добра и да је контролисано ишао на пласман.
Друго мјесто у мушкој конкуренцији освојио је Давор Видовић из Бањалуке, а треће мјесто припало је Милошу Велеушићу из Бањалуке.
У женској конкуренцији, најбоља на маратонској трци била је Емина Ћехајић Градиновић из Бихаћа, а друга је Кристина Подворац из Бањалуке, док се на треће мјесто пласирала Сандра Бијелић из Бањалуке.
У полумаратонској трци на 21,1 километар, најбржи је био Велид Жигић из Костајнице а у женској конкуренцији Сњежана Писаровић из Мркоњић Града.
У Трци грађана на пет километара најбржи је био Милош Клиндо из Градишке, а у женској конкуренцији Марија Суботић.
Замјеник начелника општине Нови Град Бојан Лукач рекао је на отварању манифестације да је ова локална заједница још једном доказала да је општина спорта.
"Маратон `Стазама Бранка Ћопића` није само спортска манифестација. Сви учесници данас су се присјетили дјела Бранка Ћопића и имали прилику да уживају у природним љепотама", навео је Лукач.
Предсједник Атлетског клуба "Слобода" из Новог Града Немања Мијић рекао је да је на старту маратона у Хашаним, родном мјесту књижевника Бранка Ћопића, било 26 тркача, а на старту полумаратона код Рађеновић моста 64 тркача, док је у трци грађана учествовало 116 тркача.
Генерални секретар Атлетског савеза Републике Српске Далибор Врховац рекао је да је маратон уједно и првенство Републике Српске, те да очекује да ће бити и првенство БиХ у маратону.
