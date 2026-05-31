Хрватског инфлуенсера прегазио ауто

Аутор:АТВ
Коментари:0
Познати хрватски инфлуенсер Адриан Адри Петричевић на свом Тик Ток профилу подијелио је бизаран инцидент, који му се десио на трећем регионалном првенству „Донут 9“.
У "Wastgateu", у Запрешићу на ауто-тркама, Адриана Адри Пешића, познатијег као Адри прегазио је ауто.
На снимку, који је подијели, можете видјети тренутак у коме је Адријева нога завршила испод точка аута, којим је управљао један од учесника утрке.
@.adrian_petricevic Dodite sutra na @DONUT3logy vidit kako pobjedujemo sa slomljenim nogama. #fyp #viral ♬ izvorni zvuk - ADRI
На срећу, трагедија је избјегнута, а Адри је наставио са планираним активностима.
Упркос несрећи, Адри је како је то препознатљиво њему наставио у истом ритму те подијелио видео бизарне несреће уз опис „Дођите сутра на Донут триолоџи видјети како побјеђујемо са сломљеним ногама“.
