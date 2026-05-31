Дара Бубамара отворено о вези са млађим дечком: Животни партнер на кога могу да се ослоним

Дара Бубамара током гостовања у једној емисији проговорила је о детаљима своје везе са млађим дечком, ког је недавно први пут показала и јавности.
Пјевачица не крије колико ужива с изабраником ког је упознала једном приликом на Миконосу, потпуно непланирано.
"Упознали смо се на Миконосу, спонтано. Кренуло је зезање, прича... Прво смо се дружили, излазили, мене је одушевљавало колико је он забаван дечко, како лијепо прича. Кад је он отишао у Дубаи да живи виђали смо се на релацији Дубаи - Нови Сад. Иако је од почетка постојала страст и привлачност, мени је невјероватно колико смо ми кликнули као особе. Он није само мој момак, већ животни партнер на кога могу да се ослоним" – почела је Дара у емисији "Претрес" на "Hype" телевизији, додајући да се засад "разлика у годинама не види".
"Млађи је доста од мене, не драстично. Нећу да кажем колико, има мало више од 26" – насмијала се пјевачица, па је наставила онда о томе како га воли, те да је човјек који се добро слаже са њеним сином.
"Њих двојица се обожавају; годину дана уживам у вези, био је уз мене и кад сам имала неке проблеме. Много је добар, много ми помаже. Кренуло ми је у животу. Да ми је неко рекао да ће се ово десити не бих му вјеровала" – јасна је била Бубамара.
На питање да ли би се удала за њега, пак, најприје је изјавила да није размишљала о томе.
"Не знам да ли бих се удала... Нека буде како Бог каже; рекла бих "да" ако ме запроси. Нећу да баксузирам, нек све иде својим током. Жао ми је што нисам имала још дјеце, јер сам могла. Јуче ми је Коста рекао жао ми је што немам брата. Могла бих да родим, али да ли бих могла послије све остало не знам... Мада, све је могуће само да смо живи и здрави" – рекла је она у поменутој емисији, преноси 24седам.
