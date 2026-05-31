Гога Секулић доживјела незгоду пред наступ у БиХ: Пјевачици одмах указана помоћ

Пјевачица Гога Секулић доживјела је незгоду уочи наступа на једној прослави у БиХ. Наиме, пјевачица је незгодно стала и изврнула ногу, због чега је задобила угануће и хитно морала да потражи љекарску помоћ.
Љекари су јој након прегледа привремено ставили гипс како би се повријеђени зглоб стабилизовао и спречиле могуће компликације.
Ипак, Гога Секулић је још једном доказала да је прави професионалац – након што јој је указана помоћ, вратила се на наступ, села на столицу и пјевала како би испоштовала публику.
Како се сазнаје, чим се врати у Београд, пјевачица ће поново посјетити љекаре, а планирано је да јој се привремени гипс замијени лонгетом како би се наставило са праћењем опоравка. Срећом, у питању није озбиљнија повреда. Гога се осјећа боље и строго се придржава свих савјета љекара, па се очекује да ће се у року од десетак дана потпуно опоравити и вратити дружењу са публиком на наступима.
Подсјетимо, ово није први пут да пјевачица доживљава пех, пошто је у септембру 2024. године имала саобраћајну незгоду. Тада ју је на пјешачком прелазу на Звездари ударио возач аутомобила марке "фолксваген кеди", након чега је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар. Свједоци те несреће су истакли да је пјевачица била свјесна, али да је јаукала од болова.
