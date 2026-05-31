Logo
Large banner

Гога Секулић доживјела незгоду пред наступ у БиХ: Пјевачици одмах указана помоћ

Аутор:

АТВ
31.05.2026 11:52

Коментари:

0
Гога Секулић доживјела незгоду пред наступ у БиХ: Пјевачици одмах указана помоћ

Пјевачица Гога Секулић доживјела је незгоду уочи наступа на једној прослави у БиХ. Наиме, пјевачица је незгодно стала и изврнула ногу, због чега је задобила угануће и хитно морала да потражи љекарску помоћ.

Љекари су јој након прегледа привремено ставили гипс како би се повријеђени зглоб стабилизовао и спречиле могуће компликације.

Ипак, Гога Секулић је још једном доказала да је прави професионалац – након што јој је указана помоћ, вратила се на наступ, села на столицу и пјевала како би испоштовала публику.

Како се сазнаје, чим се врати у Београд, пјевачица ће поново посјетити љекаре, а планирано је да јој се привремени гипс замијени лонгетом како би се наставило са праћењем опоравка. Срећом, у питању није озбиљнија повреда. Гога се осјећа боље и строго се придржава свих савјета љекара, па се очекује да ће се у року од десетак дана потпуно опоравити и вратити дружењу са публиком на наступима.

Подсјетимо, ово није први пут да пјевачица доживљава пех, пошто је у септембру 2024. године имала саобраћајну незгоду. Тада ју је на пјешачком прелазу на Звездари ударио возач аутомобила марке "фолксваген кеди", након чега је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар. Свједоци те несреће су истакли да је пјевачица била свјесна, али да је јаукала од болова.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гога Секулић

Пјевачица

повреда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ралф Шумахер и његов момак Ејтан

Сцена

Ралф Шумахер и партнер стали на луди камен, син му био кум

2 ч

0
Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена

Сцена

"Има мало више од 26" Дара Бубамара проговорила о вези са млађим момком

3 ч

0
популарна пјевачица Драгана Мирковић

Сцена

"Тони није хтио да ми помогне..." Драгана Мирковић о краху брака са Бијелићем

3 ч

0
Милица Павловић

Сцена

Раскринкана Милица Павловић: "Имала си термин код пластичара одмах послије мене"

5 ч

0

  • Најновије

13

23

Харис жестоко оплео по Мелининој свадби: "Гламур ти не може нико платити, мораш га зарадити"

13

19

Срушила се зграда, четири особе погинуле, девет повријеђено: Ужас у Индији

13

04

Ови једноставни трикови ће вам помоћи да се ријешите пчела у дворишту

12

52

Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!

12

48

Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner