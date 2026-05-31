Спремите новчанике: Стиже Ајфон 18 Про, а са њим и велика промјена

Епл сљедећа генерација Про модела Ајфона могла би да стигне са једним од највећих унапређења камере које је компанија представила последњих година.
Међутим, према новим извјештајима аналитичара које преноси Форбес, то побољшање би такође могло да донесе значајно повећање трошкова производње – што поново покреће питање да ли би цијене будућих Ајфон модела могле још више да порасту.
У фокусу најновијих информација које су процуреле у јавност јесу Ајфон 18 Про и Ајфон 18 Про Маx, за које се очекује да ће дебитовати са новим системом камере са промјенљивим отвором бленде. Аналитичар ланца снабдевања Минг-Чи Куо тврди да би овај унапређени модул камере могао да кошта Епл отприлике 50 одсто више у поређењу са хардвером камере који се тренутно користи у Про моделима.
То на први поглед можда не звучи драматично, али системи камера су временом постали једна од најскупљих и најважнијих компоненти унутар модерних флегшип водећих паметних телефона.
Према Куовим ријечима, нови склоп објектива је знатно скупљи од система пластичних сочива са седам елемената који Епл тренутно користи. Очекује се да ће кинески добављач Сунy Оптикал преузети значајан дио производње ове унапређене компоненте.
Очекује се да ће Епл представити серију Ајфон 18 Про крајем 2026. године, а тренутни извјештаји сугеришу да би ови уређаји могли да стигну заједно са Епловим првим склопивим Ајфоном.
За сада остаје нејасно да ли ће већи трошкови камере директно утицати на малопродајну цијену. Епл је историјски гледано успјевао да амортизује одређена поскупљења компоненти како би одржао стабилност цијена, нарочито на веома конкурентним тржиштима.
