Спремите новчанике: Стиже Ајфон 18 Про, а са њим и велика промјена

АТВ
31.05.2026 12:22

Фото: pexels/91 TAF

Епл сљедећа генерација Про модела Ајфона могла би да стигне са једним од највећих унапређења камере које је компанија представила последњих година.

Међутим, према новим извјештајима аналитичара које преноси Форбес, то побољшање би такође могло да донесе значајно повећање трошкова производње – што поново покреће питање да ли би цијене будућих Ајфон модела могле још више да порасту.

У фокусу најновијих информација које су процуреле у јавност јесу Ајфон 18 Про и Ајфон 18 Про Маx, за које се очекује да ће дебитовати са новим системом камере са промјенљивим отвором бленде. Аналитичар ланца снабдевања Минг-Чи Куо тврди да би овај унапређени модул камере могао да кошта Епл отприлике 50 одсто више у поређењу са хардвером камере који се тренутно користи у Про моделима.

То на први поглед можда не звучи драматично, али системи камера су временом постали једна од најскупљих и најважнијих компоненти унутар модерних флегшип водећих паметних телефона.

Савјети

Авионски режим на телефону је обавезан током лета: Пилот упозорио путнике на велику опасност

Према Куовим ријечима, нови склоп објектива је знатно скупљи од система пластичних сочива са седам елемената који Епл тренутно користи. Очекује се да ће кинески добављач Сунy Оптикал преузети значајан дио производње ове унапређене компоненте.

Очекује се да ће Епл представити серију Ајфон 18 Про крајем 2026. године, а тренутни извјештаји сугеришу да би ови уређаји могли да стигну заједно са Епловим првим склопивим Ајфоном.

За сада остаје нејасно да ли ће већи трошкови камере директно утицати на малопродајну цијену. Епл је историјски гледано успјевао да амортизује одређена поскупљења компоненти како би одржао стабилност цијена, нарочито на веома конкурентним тржиштима.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

