Стручњаци упозоравају да овакве фотографије не шаљете путем Воцапа

Апликација Воцап данас је постала основно средство комуникације, а све чешће се користи и за контакт са званичним институцијама, попут банака или фирми које управљају нашим личним подацима.
Разговори са финансијским савјетницима преко овог сервиса више нису ријеткост. Међутим, стручњаци за безбједност упозоравају на огроман ризик постоје фотографије и графички материјали које никада не треба слати путем ове платформе, без обзира на то ко их тражи.
Сајбер криминалци непрестано проналазе нове начине да преваре лаковјерне кориснике, а тренутно им је главни циљ да их натјерају да пошаљу фотографије личних докумената. Нова, изузетно перфидна превара већ неко вријеме кружи интернетом.
У поруци се тврди да је велика криминална организација успјешно разбијена, те да је примаоцу додијељена значајна новчана сума на име одштете за нематеријалну штету. Међутим, постоји услов – да би наводни новац био уплаћен, корисник мора да потврди свој идентитет слањем фотографије личне карте директно у Воцап чет.
Ово није једини метод који преваранти користе. Сличне замке укључују лажне добитке на крипто-платформама или примамљиве понуде за посао, гдје се већ у раној фази комуникације такође захтијева идентификација слањем слике документа.
Када једном дођу до тих материјала, сајбер криминалци их користе на два начина: Дио података одмах препродају на црном тржишту, такозваном дарк вебу. Други дио користе директно за отварање банковних рачуна, подношење захтјева за брзе кредите или креирање лажних налога на интернет сервисима.
Након што формално преузму идентитет жртве, преваранти подижу новац и практично нестају, остављајући иза себе огромну финансијску штету.
Када корисник коначно схвати да је преварен, обично је већ касно. Банковни рачуни могу бити испражњени, што доводи до великих финансијских губитака и озбиљног стреса.
Највећи проблем настаје послије саме крађе – жртве су приморане да у дугим и компликованим процедурама доказују сопствену невиност пред банкама и полицијом, покушавајући да објасне како су њихови лични документи завршили у рукама криминалаца.
Због свега наведеног, златно правило дигиталне безбједности гласи: никада и ни под којим условима не шаљите слике личне карте, пасоша или возачке дозволе преко месинџер апликација, чак ни ако порука дјелује увјерљиво или долази наводно од познате институције, преноси Блиц.
