Уведено ново занимање: Почиње упис средњошколаца

АТВ
29.05.2026 11:38

Фото: АТВ

За упис у први разред средњих школа у наредној, малим матурантима је на располагању 9.840 мјеста, а могу бирати у 13 струка и 77 занимања, у стручним школама и гимназијама од Новог Града до Требиња.

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас конкурс за упис ђака у средње школе, па је познато и када почиње трка за најбоља мјеста у школским клупама.

Пријем докумената за ученике планиран је од 15. до 17. јуна, а резултати ће бити објављени 22. јуна на огласним таблама школе и огласној табли информационог система Министарства. Коначна ранг-листа ће бити објављена 30.јуна.

Јулски уписни рок биће реализован од 1. до 3. јула, а листе рангираних кандидата објављују се 9.јула, док ће коначне ранг-листе бити 17. јула 2026. године.

Поступак пријема ђака и план уписа је у великој мјери исти као и претходних година, али има и неких новина.

Како је изјавио ресорни министар Боривоје Голубовић, уводи се ново огледно занимање – оператер пољопривредне механизације.

За то занимање предвиђено је и 16 мјеста у једном разреду у Пољопривредној школи Бањалука.

Као и ранијих година, највише средњошколаца ће бити уписано у Бањалуци, али опстале су и школе у малим мјестима, попут Вукосавља или Петрова на Озрену.

Као и лани, и ове године бити примијењен систем електронског уписа ученика, доступан на линку eupis.skolers.or, који омогућава аутоматско бодовање и формирање ранг-листа.

Новост је да ђаци могу да конкуришу одједном за 5 занимања у 2 школе.

Они који на конкурсу прођу најбоље, одабраће своју најпожељнију опцију.

"До сада су ученици могли да конкуришу на два занимања у оквиру једне школе, те се надамо да ћемо на овај начин више од 95 одсто ученика бити уписано већ кроз први уписни рок", рекао је министар Голубовић на прес конференцији.

