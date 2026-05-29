Опрез: Ако возите овај аутомобил, на мети сте лопова

Аутор:АТВ
Коментари:0
Возила марке Фолксваген прошле су године била најчешћа мета крадљиваца аутомобила на подручју Републике Српске, показују подаци Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Током 2025. године полицији је пријављено укупно 51 кривично дјело које се односи на крађу возила, што представља проценат радног пораста од 6,3 одсто у односу на годину раније.
Када је ријеч о расвијетљености ових случајева, статистика показује да су у тренутку пријаве само три крађе починиле познате особе, док је преосталих 48 дјела извршено од стране непознатих починилаца.
Оперативним радом на терену полицијски службеници су накнадно успјели да расвијетле 40 кривичних дјела почињених у прошлој години, док је нерасвијетљено остало још осам дјела на чијем проналаску се и даље интензивно ради.
У истом периоду пронађено је и стварним власницима враћено укупно 48 возила, што је идентичан број као и годину дана раније. Међу овим пронађеним аутомобилима, 31 је украден на територији Републике Српске, осам их је отуђено на подручју Федерације Босне и Херцеговине, док је за преосталих девет возила потрагу расписао Интерпол.
Поред Фолксвагена, који убједљиво држи прво мјесто по атрактивности међу локалним крадљивцима, на мети лопова у Републици Српској најчешће се налазе и други познати брендови њемачке ауто-индустрије, међу којима се посебно издвајају Опел, BMW и Мерцедес, пише ИнфоБијељина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Хроника
3 ч0
Тенис
3 ч0
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму