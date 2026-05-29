Годишња инфлација у Њемачкој прелиминарно успорила

Аутор:АТВ
Коментари:0
Годишња инфлација у Њемачкој, према прелиминарној процјени, успорила је раст са априлских 2,9 одсто на 2,6 одсто, објавио је данас Савезни завод за статистику (Дестатис).
Цијене енергената у мају биле су више за 6,6 одсто него годину дана раније, али је раст успорио у односу на април, када је износио 10,1 одсто.
Инфлација у њемачком сектору услуга убрзала је са априлских 2,8 одсто на 3,1 одсто, док је раст цијена роба успорио са априлских 2,9 одсто на 2,2 одсто.
Економија
Кромпир добро родио, пада му цијена
Цијене хране у Њемачкој порасле су у мају за само 0,4 одсто међугодишње, након раста од 1,2 одсто у априлу.
На мјесечном нивоу, потрошачке цијене у Њемачкој пале су за 0,2 одсто у односу на април, наводи се на веб страници Дестатиса, преноси Танјуг.
Њемачка инфлација мјерена хармонизованим индексом потрошачких цијена (ХИЦП) износи 2,7 одсто међугодишње, док је на мјесечном нивоу забиљежен пад од 0,1 одсто.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму