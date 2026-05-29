Logo
Large banner

Годишња инфлација у Њемачкој прелиминарно успорила

Аутор:

АТВ
29.05.2026 17:57

Коментари:

0
Инфлација
Фото: pexels/Jakub Zerdzicki

Годишња инфлација у Њемачкој, према прелиминарној процјени, успорила је раст са априлских 2,9 одсто на 2,6 одсто, објавио је данас Савезни завод за статистику (Дестатис).

Цијене енергената у мају биле су више за 6,6 одсто него годину дана раније, али је раст успорио у односу на април, када је износио 10,1 одсто.

Инфлација у њемачком сектору услуга убрзала је са априлских 2,8 одсто на 3,1 одсто, док је раст цијена роба успорио са априлских 2,9 одсто на 2,2 одсто.

Кромпир

Економија

Кромпир добро родио, пада му цијена

Цијене хране у Њемачкој порасле су у мају за само 0,4 одсто међугодишње, након раста од 1,2 одсто у априлу.

На мјесечном нивоу, потрошачке цијене у Њемачкој пале су за 0,2 одсто у односу на април, наводи се на веб страници Дестатиса, преноси Танјуг.

Њемачка инфлација мјерена хармонизованим индексом потрошачких цијена (ХИЦП) износи 2,7 одсто међугодишње, док је на мјесечном нивоу забиљежен пад од 0,1 одсто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Цијене

Инфлација

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

Србија

Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

7 ч

0
Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

Економија

Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

7 ч

0
Бурек, пита

Економија

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

10 ч

0
Сплит

Регион

Било би лијепо да је јефтиније: Какве су цијене љетовања у Хрватској

12 ч

0

Више из рубрике

Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

Економија

Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

7 ч

0
Високи трошкови гуше гиганта: Без посла остаје 1.500 радника

Економија

Високи трошкови гуше гиганта: Без посла остаје 1.500 радника

9 ч

0
Бурек, пита

Економија

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

10 ч

0
поврће кртола кромпир башта клијање

Економија

Кромпир добро родио, пада му цијена

22 ч

0

  • Најновије

20

48

Сахрањен Александар Нешовић Баја

20

48

Мађар: Мађарска ће испунити услове за приступ средствима ЕУ

20

42

Зашто је Ти-рекс имао сићушне руке?

20

39

Цијене смјештаја на Јадрану поново експлодирале

20

35

Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner