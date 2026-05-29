Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Десет ћевапа на Башчаршији данас кошта 14 конвертибилних марака, а многи грађани све чешће коментаришу како је и омиљено сарајевско јело постало луксуз.
Цијене хране у Босни и Херцеговини посљедњих мјесеци непрестано расту, па поскупљења нису заобишла ни ћевабџинице у срцу Сарајева.
Република Српска
Минић: Јачамо и модернизујемо медицински сектор
Према тренутним цјеновницима, порција од десет ћевапа кошта 14 КМ, док се пет ћевапа продаје за 7 КМ. Уз то, кајмак и јогурт углавном се наплаћују посебно, што додатно повећава коначан рачун гостију.
Ипак, упркос вишим цијенама, Башчаршија је и даље пуна туриста и гостију који желе пробати традиционалне сарајевске ћевапе. Угоститељи наводе како нема значајнијег пада посјете, посебно током туристичке сезоне када Сарајево биљежи долазак великог броја туриста из региона и Европе.
Друштво
Нестао Митар Милинковић, огласила се полиција
Многи грађани на друштвеним мрежама коментаришу да су ћевапи некада били приступачан оброк за свакога, док данас цијене све више подсјећају на европске метрополе. Посебно се коментарише чињеница да четворочлана породица за ћевапе, пиће и додатке данас мора издвојити и више од 60 КМ, преноси "Црна хроника".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Регион
1 ч0
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму