Logo
Large banner

Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

Аутор:

АТВ
29.05.2026 13:33

Коментари:

0
Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

Десет ћевапа на Башчаршији данас кошта 14 конвертибилних марака, а многи грађани све чешће коментаришу како је и омиљено сарајевско јело постало луксуз.

Цијене хране у Босни и Херцеговини посљедњих мјесеци непрестано расту, па поскупљења нису заобишла ни ћевабџинице у срцу Сарајева.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Јачамо и модернизујемо медицински сектор

Према тренутним цјеновницима, порција од десет ћевапа кошта 14 КМ, док се пет ћевапа продаје за 7 КМ. Уз то, кајмак и јогурт углавном се наплаћују посебно, што додатно повећава коначан рачун гостију.

Ипак, упркос вишим цијенама, Башчаршија је и даље пуна туриста и гостију који желе пробати традиционалне сарајевске ћевапе. Угоститељи наводе како нема значајнијег пада посјете, посебно током туристичке сезоне када Сарајево биљежи долазак великог броја туриста из региона и Европе.

Митар Милинковић

Друштво

Нестао Митар Милинковић, огласила се полиција

Многи грађани на друштвеним мрежама коментаришу да су ћевапи некада били приступачан оброк за свакога, док данас цијене све више подсјећају на европске метрополе. Посебно се коментарише чињеница да четворочлана породица за ћевапе, пиће и додатке данас мора издвојити и више од 60 КМ, преноси "Црна хроника".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Цијене

поскупљење

ћевапи

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Наука и технологија

Стручњаци упозоравају да овакве фотографије не шаљете путем Воцапа

1 ч

0
Земља

Свијет

Свијет је упозорен: Сљедећа година ће донијети разорне посљедице

1 ч

0
Милан Митић

Друштво

Милан Митић за АТВ о кобној ноћи која му је промијенила живот

1 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Детаљи тешке несреће у Хрватској: Матуранти се враћали са прославе, један од њих погинуо

1 ч

0

Више из рубрике

Високи трошкови гуше гиганта: Без посла остаје 1.500 радника

Економија

Високи трошкови гуше гиганта: Без посла остаје 1.500 радника

2 ч

0
Бурек, пита

Економија

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

4 ч

0
поврће кртола кромпир башта клијање

Економија

Кромпир добро родио, пада му цијена

16 ч

0
Градишка: Подстицаји подигли предузећа и очували конкурентност

Економија

Градишка: Подстицаји подигли предузећа и очували конкурентност

17 ч

0

  • Најновије

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

13

51

Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника

13

46

Удес на Старчевици: Дјевојке повријеђене у судару мотоцикла и камиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner