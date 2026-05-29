Милан Митић за АТВ о кобној ноћи која му је промијенила живот

Аутор:АТВ
Коментари:0
Милан Митић из Пожаревца преживио је тешку саобраћајну несрећу коју је изазвао возећи мотор под утицајем алкохола и без заштитне кациге.
Након што му се живот из коријена промијенио, одлучио је да подијели своју причу са јавношћу, надајући се да ће њено упозорење некога сачувати од исте судбине.
"Прошло је доста година од тада, имао сам 22 године, био сам млад и жељан доказивања. Те вечери смо обилазили локале, а до њих смо долазили мотором. У једном тренутку направио сам проблем са радником локала. Мој друг је желио да вече протекне мирно, па ме је наговорио да кренем кући. Имао сам намјеру да њега одвезем, а потом да се вратим. Када смо стигли до мотора, били смо већ прилично пијани. Мотор тада није хтио да упали, био је то божји знак, али моја ђавоља упорност била је јача", прича Милан.
Имали су само једну кацигу, коју је Милан дао сувозачу.
„Он је прошао са тешким тјелесним повредама, али није био животно угрожен, за разлику од мене“, присјећа се Митић, чија је животна прича емитована на АТВ-у.
Митић је данас активан учесник кампање под називом „Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад“, у оквиру које упозорава младе на погубне посљедице неодговорног понашања у саобраћају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму