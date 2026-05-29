Мушкарац покушао да отме дјевојчице усред дана: "Вукао их је за руку, по земљи"

АТВ
29.05.2026 12:43

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Права драма одиграла се јуче у београдском насељу Миријево када је непознати мушкарац покушао да одвуче двоје д‌јеце са шеталишта наочиглед свих пролазника.

Према ријечима очевидаца, брзом реакцијом грађана, мушкарац је спријечен док је бјежао са д‌јецом која су враћена мајци.

Многи родитељи узнемирени су од тренутка кад је међу њима почела да се дијели порука о несвакидашњем инциденту надомак вртића “Маслачак”, на централном шеталишту насеља гд‌је породице најчешће проводе вријеме са малишанима.

"Видим мушкарца како вуче за руку дијете, по земљи"

Како је за Блиц испричала једна жена која се затекла непосредно у близини самог догађаја, и сад јој је тешко да се поврати од шока. Све се догодило око 17 сати надомак степеница крај вртића које воде на стазу шеталишта.

" Била сам на клупи и примијетила д‌јевојчицу од око годину дана како шета, мајка је била релативно близу, али је дијете баш доста брзо ходало и некако сам и сама мотрила на њу да не одлута далеко. Била је ту још једна девојчице од око три године, не знам да ли су оне биле заједно. Од‌једном, дијете креће да вришти и видим мушкарца како је вуче за руку, по земљи", прича видно узнемирена Београђанка.

"Зауставите га!", викала је мајка

Испрва је помислила да је неко близак д‌јевојчици, а да она можда плаче јер је добила неку грдњу, али је онда мајка, сва преблиједела, почела да виче из свег гласа.

"Зауставите човјека, зауставите га!", викала је узнемирена. И од‌једном сви који су били у близини, људи у пролазу, кренули су да га јуре. Он је са обе д‌јевојчице бјежао, не знам ни одакле му снага да буде тако брз, само што није замакао иза угла. Срећом, наишао је човјек са горње стране, видио групу људи како га јури и зауставио га", прича жена и даље у неверици и потресена сценом.

Каже да се увјерила да су д‌јевојчице добро, али да није успјела да види шта се догодило са мушкарцем.

Многи родитељи су узнемирени поводом овог случаја у Миријеву и питају се да ли су д‌јеца у насељу безбједна.

