Ово је Лука (28) који се утопио у Дунаву: Планирао свадбу, породица нијема од бола

29.05.2026 12:08

Лука Миленковић младић из Житорађе који се утопио у Дунаву у Бечу.
Младић Лука Миленковић (28) из села Доње Црнатово код Житорађе утопио се у понедјељак, 25. маја, у Дунаву у Бечу.

Како је за медије потврдио његов брат од стрица Александар Миленковић, породица још увијек чека званичне резултате обдукције.

Три особе повријеђене у ланчаном судару, међу њима и дијете

- Сада чекамо резултате обдукције која је рађена, а Луку ћемо сахранити у суботу, 30. маја, на сеоском гробљу. Не знам шта да вам кажем, мој отац нема снаге да говори… он ми је био као трећи рођени брат - рекао је Александар.

Он наводи да је Лука био добар пливач и да је породица потресена јер не знају како је до несреће дошло.

- Имам снимке, страшни су. Тада је био са друштвом. Већ двије године је био у Бечу, гдје је радио са старијим братом Миланом у ресторану који је он отворио. Недавно се и вјерио у Шпанији и планирао вјенчање овог љета - испричао је он.

Младић (21) страдао док је трактором припремао терен за сеску славу: Трагедија код Чачка

Према његовим ријечима, Лука је у Житорађи живио у истом дворишту са породицом, а након смрти оца одрастао је уз стрица који му је био као други родитељ.

- Мој отац је тренутно у тешком стању и није у могућности да прича - додаје Александар.

Рекао Луки да не иде на Дунав

Он тврди и да је покушао да одговори Луку да тог дана не иде на Дунав.

- Ујутру га је видио и рекао му да остане код куће јер много раде и да се одмори, али га Лука није послушао. Неколико сати касније стигла је страшна вијест - рекао је он.

Аустријска полиција обавила је увиђај, а тијело је предато породици.

(Курир)

