Ово је Лука (28) који се утопио у Дунаву: Планирао свадбу, породица нијема од бола

Аутор:АТВ
Коментари:0
Младић Лука Миленковић (28) из села Доње Црнатово код Житорађе утопио се у понедјељак, 25. маја, у Дунаву у Бечу.
Како је за медије потврдио његов брат од стрица Александар Миленковић, породица још увијек чека званичне резултате обдукције.
Хроника
Три особе повријеђене у ланчаном судару, међу њима и дијете
- Сада чекамо резултате обдукције која је рађена, а Луку ћемо сахранити у суботу, 30. маја, на сеоском гробљу. Не знам шта да вам кажем, мој отац нема снаге да говори… он ми је био као трећи рођени брат - рекао је Александар.
Он наводи да је Лука био добар пливач и да је породица потресена јер не знају како је до несреће дошло.
- Имам снимке, страшни су. Тада је био са друштвом. Већ двије године је био у Бечу, гдје је радио са старијим братом Миланом у ресторану који је он отворио. Недавно се и вјерио у Шпанији и планирао вјенчање овог љета - испричао је он.
Хроника
Младић (21) страдао док је трактором припремао терен за сеску славу: Трагедија код Чачка
Према његовим ријечима, Лука је у Житорађи живио у истом дворишту са породицом, а након смрти оца одрастао је уз стрица који му је био као други родитељ.
- Мој отац је тренутно у тешком стању и није у могућности да прича - додаје Александар.
Он тврди и да је покушао да одговори Луку да тог дана не иде на Дунав.
Хроника
Ухапшен по чак пет потрага, приликом контроле дао лажни пасош
- Ујутру га је видио и рекао му да остане код куће јер много раде и да се одмори, али га Лука није послушао. Неколико сати касније стигла је страшна вијест - рекао је он.
Аустријска полиција обавила је увиђај, а тијело је предато породици.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
14
11
14
02
14
01
14
01
13
51
Тренутно на програму