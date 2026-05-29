Logo
Large banner

Узбуна у Русији: Спријечен терористички напад на воз, приведен осумњичени

Аутор:

АТВ
29.05.2026 11:25

Коментари:

0
Узбуна у Русији: Спријечен терористички напад на воз, приведен осумњичени
Фото: Cristian Manieri/Pexels

Руска Федерална служба безбједности (ФСБ)/ саопштила је да су њени агенти спријечили терористички напад на воз у Новоросијску, у Русији.

У саопштењу се наводи да је руски држављанин рођен 1993. године спријечен у намјери да изврши терористички напад по налогу украјинских обавјештајних агенција.

Према наводима ФСБ-а, осумњичени је требао да постави експлозив на пругу и да га активира приликом проласка путничког воза, јавио је ТАСС, преноси СРНА.

Европа на удару топлотног таласа

Свијет

Тло се ужарило: Погледа на Европу из свемира усљед топлотног таласа

Осумњичени је приведен док је вршио извиђање на циљаном дијелу пруге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Терористички напад

Возови

привођење

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Европа на удару топлотног таласа

Свијет

Тло се ужарило: Погледа на Европу из свемира усљед топлотног таласа

2 ч

0
Људи заглављени у ролеркостеру у Тексасу.

Свијет

Ученици остали заглављени наопачке на ролеркостеру: Драма у забавном парку у Тексасу

3 ч

0
Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак

Свијет

Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак

3 ч

0
ЕНДФ, војници Етиопских одбрамбених снага

Свијет

Свијет у страху од новог крвавог рата

3 ч

0

  • Најновије

14

12

Ватрогасци на терену: Избио пожар на помоћном објекту поред куће

14

11

Путин: За Русију је приоритет продубљивање савезничких односа са земљама ЕАЕС

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner