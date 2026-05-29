Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак

Аутор:АТВ
Урбани истраживач, познат као Урбекс Специалист, одлучио је да пронађе и сними авион чији је власник некада био Џефри Епстајн.
Ријеч је о моделу Боинг 727 са ознаком Н908ЈЕ (при чему „ЈЕ“ означава Џефри Епстајн), који је покојни Епстајн користио за превоз високопрофилних гостију до свог приватног острва на Америчким Дјевичанским острвима.
Авион је „паркиран“ и полако пропада на аеродрому Брунсвик Голден Ајлс, у америчкој држави Џорџија. Произведен је 1969. године за компанију TWA, а касније претворен у приватну летјелицу. Године 2001. купила га је компанија JEGE Inc, која се повезује са Епстајном и Гизлејн Максвел. Након тога, Епстајн је наводно проводио више од 600 сати лета годишње у овом авиону, што, како се тврди, показује колико је био „значајан за његове активности“. Медији су авион прозвали „Лолита експрес“, док се у судским документима наводе тврдње да су њиме „путовале и жртве сексуалног злостављања“, преноси Унилад.
Авион је био опремљен спаваћом собом, кухињом, два купатила и три различита простора за сједење. Међутим, некада луксузна унутрашњост данас изгледа потпуно другачије. Буђ и рђа прекрили су дио трупа који не добија директну сунчеву свјетлост, док се спољашња фарба љушти и отпада. Кокпит је у хаотичном стању, са разбацаним отпадом и кабловима.
Ипак, већи дио авиона је остао нетакнут, укључујући апарате за кафу који су и даље на свом мјесту, као и кухињу. Најјезивији дио је спаваћа соба у задњем дијелу се налази брачни кревет који и даље има душек и постељину.
Тоалетне потрепштине у купатилу нису помјерене од посљедњег слијетања авиона, које се догодило 11. јула 2016. године, када је приземљен у Џорџији. Џефри Епстајн је продао авион непосредно прије хапшења 2019. године, а нешто касније пронађен је мртав у својој ћелији на Менхетну. Максвелова је осуђена 2021. и служи казну од 20 година затвора.
„Када је посљедњи власник сазнао детаље оптужнице, све вриједно из авиона је уклоњено и остављен је да стоји, напуштен, скривен међу дрвећем“, закључио је аутор видеа.
