Песков: Позитивна одлука Мађара да не испоручује оружје Кијеву

29.05.2026 10:29

Портпарол Кремља
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Кремљ позитивно оцјењује одлуку мађарског премијера Петера Мађара да одбије испоруке оружја и војне опреме Украјини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"У датој ситуацији, похвално је ако нека земља не сматра потребним да долива уље на ватру", рекао је Песков новинарима.

Он је додао да ће се мир у Украјини брже постићи ако све земље престану да испоручују оружје Кијеву.

Мађар је на јучерашњем састанку са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом рекао да Мађарска неће слати оружје и војну опрему Украјини.

(СРНА)

