Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.
Ријеч је о америчким пословним људима који су били учесници Самита о економији и безбједности на коме се чуло да све више држава, попут САД, препознаје потенцијал у Републици Српској након што је годинама била игнорисана од инвеститора са Запада.
Потписивању меморандума присуствовао је и предсједник Владе Српске Саво Минић.
Стевановић је рекао да је потписан меморандум о разумијевању и идентификацији потенцијалних пројеката и тражења начина за заједничко финансирање.
"Дио те идентификације је да уђемо у пројекат Јадранско-јонског аутопута, дионица Столац-Требиње", рекао је он.
