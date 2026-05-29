Logo
Large banner

Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

Аутор:

АТВ
29.05.2026 09:37

Коментари:

0
Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.
Фото: Срна

Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.

Ријеч је о америчким пословним људима који су били учесници Самита о економији и безбједности на коме се чуло да све више држава, попут САД, препознаје потенцијал у Републици Српској након што је годинама била игнорисана од инвеститора са Запада.

Потписивању меморандума присуствовао је и предсједник Владе Српске Саво Минић.

Стевановић је рекао да је потписан меморандум о разумијевању и идентификацији потенцијалних пројеката и тражења начина за заједничко финансирање.

"Дио те идентификације је да уђемо у пројекат Јадранско-јонског аутопута, дионица Столац-Требиње", рекао је он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

меморандум

Република Српска

Саво Минић

Зоран Стевановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ако имате неко од ових презимена, вучете коријене од најмоћнијих Срба

Породица

Ако имате неко од ових презимена, вучете коријене од најмоћнијих Срба

22 мин

0
Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).

Тенис

Серундоло открио шта му је Синер рекао послије шокантног пораза

27 мин

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Хроника

Несрећа код Основне школе: Такси возило у Мостару ударило дијете

41 мин

0
Судар у Јабланици

Хроника

Директан судар у БиХ, више повријеђених

43 мин

0

Више из рубрике

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Нови високи представник требало би да укине одлуке својих претходника

1 ч

14
Милорад Додик у Москви на самиту

Република Српска

"Српска страна веома цијени руски глас разума у Савјету безбједности УН"

13 ч

0
Саво Минић и генерал Флин

Република Српска

Минић и генерал Флин разговарали о глобалним изазовима и економском развоју Српске

13 ч

13
Ратко Младић

Република Српска

"Из медицинске документације Механизма јасно да су велика оштећења које има генерал Младић"

13 ч

0

  • Најновије

09

56

Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner