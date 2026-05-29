Несрећа код Основне школе: Такси возило у Мостару ударило дијете

АТВ
29.05.2026 09:16

Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Фото: Efrem Efre/Pexels

У мостарском насељу Рудник синоћ око 19 сати догодила се саобраћајна несрећа у којој је повријеђено дијете након што га је, према ријечима свједока, ударило такси возило.

Несрећа се догодила у улици код игралишта иза Основне школе Ивана Гундулића у Мостару, а на мјесто догађаја одмах су изашли припадници хитне помоћи и полиције.

Према информацијама с терена, дијете је након несреће задобило повреде, али степен повреда за сада није познат.

Полиција је осигурала мјесто несреће и обавила увиђај, након којег ће бити познато више информација о околностима које су довеле до несреће.

За сада није познато како је дошло до удара нити под којим околностима се дијете нашло на коловозу у тренутку несреће, пише Црна-Хроника.

Више детаља очекује се након званичног извјештаја надлежних институција.

