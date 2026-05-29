Logo
Large banner

Аларм који се не игнорише: Ако ово видите, ауто има озбиљан квар

Аутор:

АТВ
29.05.2026 08:54

Коментари:

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

ЕПЦ лампицу на аутомобилу никако не смијете игнорисати, јер постоји могућност да указује на озбиљан квар.

Приликом куповине возила обавезно провјерите да ли посједује овај „аларм“, као и то гдје се приказује на инструмент-табли.

ЕПЦ је скраћеница за „Electronic Power Control“, систем који у аутомобилу прати рад управљачких и безбједносних функција. На старијим аутомобилима ЕПЦ се приказује као жута лампица мотора, док је на новијим моделима јасно приказано словима, посебно код „Фолксвагена“, „Аудија“, „Шкоде“ и „Сеата“.

Раније је овај систем контролисао рад гаса и паљење мотора, а његова функција је данас шира. Он контролише и електронску контролу стабилности (ЕСЦ), темпомат и друге напредне системе који повећавају безбједност и олакшавају вожњу. Паљење ЕПЦ лампице имплицира проблем код електронике возила.

У неким ситуацијама може се десити да су се темпомат или систем стабилности искључили, а аутомобил прелази у режим смањене снаге мотора како би се спријечило додатно оштећење.

Стручњаци упозоравају да се у том случају вожња не наставља, чак и ако не примијећујете проблем при управљању возилом. Када примијетите да је ЕПЦ лампица активирана, аутомобил паркирајте на безбједно мјесто и потражите помоћ механичара.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аутомобил

квар на ауту

Аутомеханичар

Ауто-мото

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путовање

Друштво

ОПРЕЗ: Због једног пропуста могу вас вратити са границе

1 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Ужас у сремској Митровици: Погинуо младић (18)

1 ч

0
мед пчеле

Савјети

Пчелар открио како препознати домаћи мед: ''Само протрљајте између палца и кажипрста''

1 ч

0
Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Ауто-мото

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

1 ч

0

Више из рубрике

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Ауто-мото

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

1 ч

0
Радари у ЗДК

Ауто-мото

На овој удаљености радар вас не може ''упецати''

19 ч

0
Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

Куповина половног аутомобила: 10 најчешћих грешака које могу скупо да вас коштају

1 д

0
Играчка црвеног аута Југо

Ауто-мото

Ауто-индустрија бруји о повратку легенде: Ево како ће изгледати нови Југо

3 д

0

  • Најновије

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

09

38

Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

09

37

Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner