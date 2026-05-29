Аларм који се не игнорише: Ако ово видите, ауто има озбиљан квар

ЕПЦ лампицу на аутомобилу никако не смијете игнорисати, јер постоји могућност да указује на озбиљан квар.
Приликом куповине возила обавезно провјерите да ли посједује овај „аларм“, као и то гдје се приказује на инструмент-табли.
ЕПЦ је скраћеница за „Electronic Power Control“, систем који у аутомобилу прати рад управљачких и безбједносних функција. На старијим аутомобилима ЕПЦ се приказује као жута лампица мотора, док је на новијим моделима јасно приказано словима, посебно код „Фолксвагена“, „Аудија“, „Шкоде“ и „Сеата“.
Раније је овај систем контролисао рад гаса и паљење мотора, а његова функција је данас шира. Он контролише и електронску контролу стабилности (ЕСЦ), темпомат и друге напредне системе који повећавају безбједност и олакшавају вожњу. Паљење ЕПЦ лампице имплицира проблем код електронике возила.
У неким ситуацијама може се десити да су се темпомат или систем стабилности искључили, а аутомобил прелази у режим смањене снаге мотора како би се спријечило додатно оштећење.
Стручњаци упозоравају да се у том случају вожња не наставља, чак и ако не примијећујете проблем при управљању возилом. Када примијетите да је ЕПЦ лампица активирана, аутомобил паркирајте на безбједно мјесто и потражите помоћ механичара.
