''Маша и три медвједа'' стиже на екране

Аутор:АТВ редакција
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Анимирани пројекат "Маша и три медвједа" реализоваће руска компанија "Анимакорд", позната по продукцији једне од најпопуларнијих дјечјих серија на свијету, "Маша и медвјед", саопштила је компанија на друштвеним мрежама.
Како се наводи, пројекат ће представљати сљедећу фазу франшизе "Маша" и имаће нову поставу ликова. Поред саме Маше, међу јунацима ће се наћи и три одрасла медвједа, од којих сваки представља различит модел васпитања.
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Према ријечима аутора, изглед главне јунакиње "осмишљен је тако да је савремена дјеца одмах препознају као некога ко им је близак и свој".
Према синопсису, серија се одвија у шуми у којој живе три брата медвједа. Њихова рутина се мијења доласком Маше, која постепено зближава браћу, претварајући их у породицу, и учи од сваког од њих.
"'Маша и три медведа' је комедија заснована на карактерима ликова, изграђена на динамици односа између дјетета слободног духа и три потпуно различите родитељске фигуре, чије се разлике губе пред њиховом заједничком љубављу и бригом за дијете", рекла је Магдалена Веремјук, главни комерцијални директор компаније.
Према њеним ријечима, пројекат нуди хумор заснован на стварном дјечијем понашању и различитим приступима васпитању дјеце, а истовремено ствара основу за партнерства у области лиценцирања, малопродаје и сарадње са брендовима.
Занимљивости
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Веремјук ће представити пројекат индустрији на Сајму лиценцирања 2026. у Лас Вегасу.
Детаље о продукцији, дистрибуцији и лиценцирању серије "Маша и три медвједа" компанија планира да објави током трећег квартала 2026. Године, преноси "Спутњик".
Анимирана серија "Маша и медвјед" је преведена на 39 језика и приказује се у више од 150 земаља.
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