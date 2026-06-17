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Самара из Круга преминула у 35. години: Свијет у шоку због трагичног одласка звијезде

Аутор:

АТВ
17.06.2026 21:52

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Америчка глумица Дејви Чејс, најпознатија по улози Самаре Морган у хорор хиту "Круг".
Фото: Screenshot/Youtube/ Movieclips

Америчка глумица Дејви Чејс, најпознатија по улози Самаре Морган у хорор хиту "Круг" и као глас Лило у Дизнијевом анимираном филму "Лило и Стич", преминула је у 35. години живота, пренијели су амерички медији.

Према информацијама које је за "ТМЗ" потврдио њен партнер Рој Ернандез, глумица је преминула у уторак од посљедица менингитиса и тешке инфекције крви која је довела до сепсе и озбиљних компликација.

Раније овог мјесеца била је хоспитализована у Лос Анђелесу због тешке неухрањености, а њено здравствено стање убрзо се нагло погоршало.

Каријера обиљежена великим улогама

Дејви Чејс стекла је свјетску славу почетком 2000-их година. Године 2002. позајмила је глас главној јунакињи анимираног филма "Лило и Стич", који је постао један од најуспјешнијих Дизнијевих наслова тог периода.

Исте године остварила је и једну од најупечатљивијих хорор улога своје генерације, тумачећи Самару Морган у филму "Круг", за коју је освојила МТВ награду за најбољег негативца.

Поред тога, учествовала је у енглеској синхронизацији оскаровца "Зачарани град" (енг. "Спиритед Away"), а публика је памти и по улози Ронде Волмер у ХБО серији "Биг Лове".

Тешка здравствена борба

Неколико дана прије њене смрти, Ернандез је покренуо хуманитарну кампању како би помогао глумици током лијечења.

У објави је навео да су љекари упозорили како јој је стање постало критично и да јој можда није остало много времена.

Вијест о њеној смрти изазвала је бројне реакције међу фановима и колегама, који се на друштвеним мрежама опраштају од глумице чије су улоге обиљежиле одрастање читаве генерације гледалаца.

Иако се посљедњих година повукла из центра пажње, Дејви Чејс оставила је значајан траг у филмској и телевизијској индустрији, посебно кроз ликове који су постали дио популарне културе широм свијета.

(Независне)

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Тагови :

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Умрла Дејви Чејс

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Филм Круг

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