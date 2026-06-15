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Шок: У 35. години преминула славна турска глумица

Аутор:

АТВ
15.06.2026 22:03

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Турска глумица Еџе Иртем, позната по улози Ишил у популарној телевизијској серији „Једина љубав“, преминула је у 35. години живота, пренијели су турски медији.

Према наводима портала "Туркије тудеј", глумица је пронађена без свијести у свом дому јутро након прославе рођендана, а као могући узрок смрти наводи се срчани удар.

Вијест о њеној изненадној смрти потресла је бројне обожаваоце и колеге из свијета глуме, али и јавност широм Турске и других земаља у којима је серија стекла велику популарност. Еџе Иртем важила је за једно од препознатљивих младих лица турске телевизијске сцене, а највећу славу донијела јој је управо улога Ишил у серији која је освојила милионску публику широм свијета.

Рођена је 14. јуна 1991. године у Сивасу. Дипломирала је 2014. године на Одсјеку за оперу и вокално извођење Универзитета Јашар, гдје је била међу најуспјешнијим студентима своје генерације.

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Током студија сарађивала је са бројним угледним умјетницима и педагозима, међу којима су сопранисткиња Ајтул Бујуксарач, тенор Левент Гундуз, Паоло Сузани, Есра Мамач и мецосопранисткиња Ана Чубученко.

Љубав према умјетности показивала је од најранијег дјетињства. Поред глуме, бавила се и атлетиком, а већ у основној школи писала је и изводила властите скечеве на школским приредбама. Након пресељења у Истанбул додатно је усавршавала глумачке вјештине у Културном центру "Садри Алишик", гдје је похађала обуку код истакнутих турских глумачких педагога.

Њена прерана смрт представља велики губитак за турску филмску и телевизијску индустрију, као и за бројне поштоваоце њеног рада широм свијета.

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Тагови :

глумица

преминула жена

Турска

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