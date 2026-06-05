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Театар фест "Петар Кочић" много више од умјетничког догађаја

Аутор:

АТВ
05.06.2026 08:52

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Театар фест "Петар Кочлић"
Фото: Iks/Ana Trišić Babić

Театар фест "Петар Кочић" спада међу најважније културне догађаје који Бањалуку сврставају у ред градова богате и динамичне културне сцене која разумије да мисија културе није само да нахрани душу, већ и да отвори очи и храбро скине печате табуа који оптерећују људску цивилизацију и данас, дубоко у 21. вијеку, навела је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске

"Управо зато култура није само израз умјетничког стваралаштва, већ и један од најважнијих стубова идентитета Републике Српске", наводи Тришић-Бабић на Иксу, те додаје:

"Поносни смо на ову храброст, поносни на наше умјетнике који ће наредних дана кроз 14 градова Републике Српске не само донијети дух овог најзначајнијег културног догађаја, донијети радост умјетничког доживљаја, већ нас оставити и замишљене над опстајањем хроничних друштвених бољки, међу којима положај жене опстаје као болна тема многих друштава свијета.

Наши умјетници су годинама међу најбољим амбасадорима Републике Српске. Својим талентом, радом и успјесима проносе име наше Републике далеко изван њених граница, а ових дана имају и посебну привилегију да буду домаћини пријатељима позоришне умјетности из цијелог региона.

Позориште је једно од ријетких мјеста гдје друштво може искрено да разговара само са собом. Зато су фестивали попут Театар феста много више од умјетничких догађаја. Они су доказ да имамо снаге да постављамо питања, преиспитујемо себе и изнова тражимо оно најбоље у нама".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Театар фест "Петар Кочић"

Бањалука

Република Српска

Ана Тришић Бабић

култура

Коментари (0)
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