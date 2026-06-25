Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

Аутор:АТВ редакција
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Власници паса и мачака у Бањалуци могли би добити прецизнија правила за држање кућних љубимаца у становима, зградама, лифтовима, двориштима и на јавним површинама. Према приједлогу нове Одлуке о комуналном реду, једно домаћинство у стану могло би држати највише два пса или двије мачке, док би за кршење појединих правила физичка лица могла бити кажњена од 500 до 3.000 КМ.
Ова правила важна су за велики број грађана, јер се директно односе на свакодневни живот у зградама, комшијске односе, чистоћу јавних површина, дјечија игралишта, паркове и безбједност пролазника.
Документ који ће се наћи на дневном реду Скупштине града на сједници 3. јула доноси низ детаља који би, ако одлука буде усвојена, могли промијенити навике власника кућних љубимаца у Бањалуци, пише БЛ портал.
Пси и мачке у становима могли би се држати уз сагласност заједнице етажних власника или већине етажних власника улаза, ако улаз представља посебну функционалну цјелину.
Једно домаћинство у стану могло би држати највише два пса или двије мачке.
Предвиђено је и да власник пса, који учесталим и дуготрајним лајањем или завијањем ремети мир, мора одмах предузети мјере да спријечи даље узнемиравање. Ако то не уради, дужан је уклонити пса.
Кућне љубимце, према приједлогу, није дозвољено држати у заједничким дијеловима и просторијама зграда, попут степеништа, тавана, подрума, равног крова и сличних простора.
Посебно је наведено да се кућни љубимци не могу држати ни на тераси, балкону и лођи стана. Изузетак су украсне и егзотичне птице, попут птица пјевачица и папагаја, али само ако не угрожавају комшије и пролазнике и ако не загађују животну средину.
Једна од најконкретнијих одредби односи се на лифтове. Забрањено је увођење паса и мачака у лифт док га користе други станари или грађани.
Ако пас приликом извођења из стана запрља степениште, лифт, стазу, пут, зелену површину или други простор, власник или држалац пса мора ту површину очистити и, по потреби, опрати.
Власник пса мора код себе имати кесу или други прибор за уклањање измета и показати га на захтјев комуналног полицајца.
За грађане то у пракси значи да би комунална полиција имала јаснији основ да реагује у случајевима када се пси изводе без прибора за чишћење или када иза њих остане нечистоћа у згради и на јавној површини.
Пси се могу изводити само на поводнику и са заштитном корпом на њушци. Без корпе, али на поводнику, могу се изводити пси малих и средњих раса који нису агресивни, као и штенад до четири мјесеца старости.
Пси се могу слободно кретати само на посебно одређеним површинама. Надлежни орган Града треба да означи дијелове паркова и јавних површина на којима пси могу бити без поводника и корпе.
Приједлог забрањује извођење, шетњу и пуштање паса на дјечијим игралиштима, у двориштима предшколских, школских и здравствених установа, уређеним јавним парковима, спортским теренима и заједничким дијеловима стамбених и стамбено-пословних зграда.
Изузетак се односи на ловачке псе на територији ловишта за вријеме лова, као и на овчарске псе за вријеме чувања стоке, уз присуство власника.
Свака мачка и сваки пас морају бити означени микрочипом и уписани у регистар код надлежне ветеринарске организације на територији Града Бањалука.
Ако пас или мачка повриједе неко лице, власник или држалац мора одмах обавијестити ветеринарску инспекцију.
Приједлог прописује и да се пас не смије уводити у возила јавног превоза, као ни у објекте и просторе на којима је јасно истакнут знак забране. Ограничења се не односе на службене псе и псе оспособљене за помоћ особама са инвалидитетом.
Посебна правила важе и за псе у двориштима. Пас се може држати у ограђеном дворишту само ако му је онемогућен излазак и угрожавање пролазника. Ако двориште није безбједно ограђено, пас мора бити у боксу или везан тако да не може угрозити друга лица.
На улазу у кућу или двориште у којем се држе пси чувари мора бити истакнута табла са натписом „Чувај се пса“.
За кршење дијела ових правила предвиђене су новчане казне.
Физичко лице може бити кажњено од 500 до 3.000 КМ ако кућне љубимце држи супротно правилима, не поштује обавезе приликом извођења пса, уводи пса у забрањене просторе, не испуни обавезе у вези са чиповањем или пса држи у дворишту мимо прописаних услова.
За самосталне предузетнике казне иду од 1.000 до 6.000 КМ, док су за правна лица предвиђене казне од 5.000 до 10.000 КМ. За одговорно лице у правном лицу казна је од 500 до 1.000 КМ.
Приједлог одлуке предвиђа и могућност да се власнику или држаоцу кућног љубимца, који се не придржава прописаних правила, забрани даље држање кућних љубимаца. У том случају може бити наређено да се животиње смјесте у одговарајуће прихватилиште.
Уколико одлука буде усвојена, власници паса и мачака у Бањалуци имаће јасније обавезе у становима, лифтовима, двориштима, парковима и на другим јавним површинама. За станаре то значи више правила у заједничким просторима, а за власнике љубимаца већу одговорност за понашање, кретање и чистоћу иза животиња.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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