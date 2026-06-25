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ФИФА донијела шокантну одлуку усред Свјетског првенства: Репрезентација суспендована због политике?

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 22:40

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ФИФА донијела шокантну одлуку усред Свјетског првенства: Репрезентација суспендована због политике?

Међународна фудбалска федерација – ФИФА, донијела је радикалну одлуку и одлучила да избаци једну репрезентацију из свог чланства, и то све док траје Свјетско првенство у фудбалу, најважнија спортска смотра године.

ФИФА је послала писмо свим својим чланицама, у коме је истакнуто да је Непал суспендован до даљег и да је изгубио сва своја права.

ФИФА

Фудбал

ФИФА суспендовала Непал до даљњег

Репрезентација Непала, као и клубови из ове земље, више немају права учешћа у међународним такмичењима док суспензија не буде укинута, а такође и њихови чланови не могу да користе програме развоја, курсеве или обуке ФИФА или Азијске фудбалске федерације (АФЦ).

Свим чланицама је истакнуто да је забрањен било какав даљи контакт са Непалом док траје суспензија.

Иако није прецизирано шта је разлог овакве радикалне одлуке ФИФА, наводи се да је суспензија Непалу дошла због мијешања политике у спорт, односно једног од тијела за спорт у Непалу у рад Фудбалског савеза Непала.

(Телеграф)

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Тагови :

ФИФА

Непал

суспензија

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