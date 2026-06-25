Топић: Жао ми је Јове Лукића

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Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине остварила је историјски успјех пласманом у нокаут фазу Свјетског првенства након побједе над Катаром резултатом 3:1, али некадашњи ас ове репрезентације, Марко Топић сматра да резултат не смије да прикрије одређене проблеме у игри.
Легендарни нападач БиХ истакао је да је најважније да је остварен циљ, али је упозорио на велике осцилације у игри, посебно у везном реду и одбрани.
"Побједа је најважнија и то се на крају гледа. То је био циљ. Алајбеговић је чудо од играча, далеко најбољи на утакмици. Међутим, било је много осцилација. Противници су нам неколико пута лако улазили у петерац и стварали прилике. Бајрактаревић је у посљедње вријеме упао у рупу, надам се да ће се то промијенити против Америке. Везни ред и одбрана били су доста лоши. Нека озбиљнија екипа би то казнила, као што је Швајцарска", рекао је Топић за Спортспорт.ба.
Посебне похвале упутио је Кериму Алајбеговићу, за којег сматра да је био једини играч који је у потпуности оправдао очекивања.
"Един Џеко и Демировић нису били на свом нивоу. Једино је Алајбеговић у потпуности задовољио. Демировић се много троши, али без конкретног учинка. Зато ми није јасно зашто не улазе Јово Лукић или Табаковић. Жао ми је Јове, постигао је гол и сада га нема нигдје. Ако једном нападачу не иде, логично је да шансу добије други. То ми није најјасније, али побједи се не смије гледати у зубе", поручио је Топић.
Ипак, наглашава да критике не умањују историјски резултат који је репрезентација Босне и Херцеговине остварила.
"Не можемо рећи да смо против Швајцарске били бољи 60 минута. Треба мало погледати у огледало и признати грешке. Увијек кажем оно што мислим. Критике нису злонамјерне, већ служе да се неке ствари поправе и да екипа напредује", додао је бивши голгетер.
Топић је говорио и о раду селектора Сергеја Барбареза, са којим је својевремено дијелио свлачионицу репрезентације.
"Барбарез је добио шансу и одвео нас на Свјетско првенство. Заслужује похвале, као и сви људи око њега. Направили су много добрих потеза и погодили са сменом генерације. Да су остали старији играчи, можда данас не бисмо имали Бајрактаревића, Алајбеговића или Мухаремовића. Направљен је историјски резултат, прошли смо у другу рунду и сви смо срећни због тога. Али исто тако треба рећи када нешто није како треба", закључио је Топић.
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