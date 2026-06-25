На утакмици БиХ навијачу отели заставу Србије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
На утакмици БиХ и Катара, бх. навијачи су од присутног навијача отели заставу Србије.
Мушкарац је носио дрес БиХ, а око појаса му је била омотана застава Србије. То се није свидјело присутнима који су му заставу отели на силу, а појединци су смиривали страсти да не би ескалирале у већи инцидент.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
07
23
04
22
56
22
53
22
47
Тренутно на програму