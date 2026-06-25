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На утакмици БиХ навијачу отели заставу Србије

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 22:01

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На утакмици БиХ навијачу отели заставу Србије
Фото: Printscreen/X

На утакмици БиХ и Катара, бх. навијачи су од присутног навијача отели заставу Србије.

Мушкарац је носио дрес БиХ, а око појаса му је била омотана застава Србије. То се није свидјело присутнима који су му заставу отели на силу, а појединци су смиривали страсти да не би ескалирале у већи инцидент.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Навијачи

застава

Босна и Херцеговина

Свјетско првенство 2026

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