Додик: Наше ципеле вуку 49 одсто БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ни он као ни српски народ нити Република Српска нису непријатељи бошњачко-муслиманском народу, али да ће у случају непоштивања Дејтонског споразума и наставка насилне централизације повући са собом 49 одсто БиХ.
Додик је навео да је за Републику Српску неприхватљива централизована БиХ на начин који нуде бошњачки лидери.
"Ми Срби такву БиХ нећемо, а они су због тога љути. Лидер СДА Бакир Изетбеговић је у нашим међусобним разговорима увијек говорио – `не можете отићи, можете само на ципелама понијети мало земље која се ухвати`. Увијек сам њему и другима на то одговарао – имамо ципеле које вуку 49 одсто БиХ", нагласио је Додик.
Он је истакао да је сарајевским лидерима увијек проблем што Република Српска и Срби не прихватају њихове концепције.
"Они никада, а могли су, нису понудили ниједно минимално и одрживо рјешење када је ријеч о Србима у БиХ. Увијек су сматрали да требају доћи у позицију централизоване Босне у којој ће се све рјешавати по принципу `један човјек – један глас` и Србе претворити у драматичну мањину у којој ништа не би могли да одлучују. Пошто Срби то не би могли трпјети, већина њих би исцурила из БиХ, а Бошњаци би овдје довели своје мигранте из арапског свијета као што су урадили и на сарајевској Илиџи", упозорио је Додик.
Република Српска
Додик: Имам подршку народа, бошњачким политичарима то смета
Он је констатовао да је српски фактор, упркос бошњачким и страним притисцима, увијек инсистирао на поштовању Устава БиХ.
"Ја сам својевремено узео да предводим српски народ у тренутку његове најстрашније етничке и цивилизацијске сатанизације, деградације и понижавања. Сматрао сам да то све треба да издржим и поправим негативну причу о Србима. Сада смо дошли у ситуацију да бар онима којима је стало, не морамо те ствари да објашњавамо. Дакле, ми смо данас овдје у БиХ угрожени хришћани од `сећијског` Сарајева. Угрожени смо њиховим наметањима чији је циљ одузимање права српског народа и њихово преношење на ниво БиХ", истакао је Додик.
Он је појаснио да је европска идеја, коју протежирају бошњачки прваци и њихови страни савезници, опасна за српски народ.
"Бакир мени данас каже – `прекидаш БиХ пут у НАТО и евроинтеграције`. Одговорио сам му – шта је истина - је ли НАТО бомбардовао Србе? Имамо ли ми карактер – имамо. Дакле, нећу тамо због тога што су нас бомбардовали и осиромашеним уранијумом. Бошњачки став не мора бити и наш, нису нам исти интереси. Имали сте Дејтонски споразум, зашто сте га срушили и његов Устав? А ми никада нећемо да прихватимо промјену Устава. То је српски народ разумио, подржао и сада смо у позицији у којој смо незаобилазан фактор", истакао је Додик за прњаворску ТВ К3.
Република Српска
Додик Изетбеговићу: Да ли ти то организујеш муџахедине против мене?
Додик је рекао да неће успјети било какве намјере да се Срби у БиХ неоправдано етикетирају као "геноцидни", иако је истина да су их остали народи на овим просторима "побили гдје год су стигли".
"Ми и данас, поштујући Дејтонски споразум, чувамо мир. С друге стране, бошњачки политичари причају о рату. Ја никад нисам дао ниједан разлог за рат, интересује ме само Република Српска и то је њима криво. Ништа нису учинили да се Срби овдје осјећају бар мало комотно, већ чине све да омаловаже и укину Српску", навео је Додик.
Он је рекао да Републици Српској одговара чињеница ако политичари у Сарајеву и одређени њихови страни ментори нису схватили геополитичке промјене у свијету и реалну ситуацију у БиХ.
"Они или су глупи или неће да разумију да Срби, што се тиче државе и политике, гледају смисао, а не којекакве реформске агенде, рачуне и кредите. Никада им неће проћи агенде, углавном штетне за Српску, а кроз које желе да полако укину надлежности које су остале Републици. Наравно, нисмо савршено друштво, али ако хоћете да нас критикујете, онда нас понекад морате разумјети", каже Додик.
Он је навео да је Бањалука српска, а Сарајево муслиманско након што су из тог града насилно истјерали све Србе.
"Како год, Република Српска никада у својој историји није имала боље бројке и стабилнији систем. Српска у овом тренутку плаћа здравственим радницима на годишњем нивоу 950 милиона КМ, а образовним и културним радницима на свим нивоима 1,1 милијарду КМ. Српска исплаћује редовно годишње 2,27 милијарди КМ за пензије. Нема застоја и најмање смо задужени", рекао је Додик.
Додик сматра да, у складу са актуелним смањивањем цијена горива, треба да појефтине и намирнице и одређене услуге.
Он је напоменуо да је поскупљење нафтних деривата било посљедица сукоба САД и Ирана, али да је Република Српска одлучила да не укида акцизе како би се могли градити путеви.
"Сви су тада пожурили да подигну цијене, прехрамбених намирница и осталог. Сада када пада цијена нико не смањује те цијене. Сада правимо план у вези са том ситуацијом. Тачно се може израчунати цијена", рекао је Додик.
Додик је нагласио да изразито цијени напоре и труд домаћих пољопривредних произвођача, преноси Срна.
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