"Сарадња полиције Српске и Русије на највишем нивоу"

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је сарадња полиције Републике Српске и Русије на највишем нивоу.
Сумирајући посјету Москви, Будимир је за РТ Балкан, нагласио да Република Српска постојано стоји уз Русију и његује братски однос у свим областима, па и у области унутрашњих послова.
Будимир је истакао посебан однос са руским органима реда и полицијом у Москви.
"Наша централна тачка комуникације са Министарством јесте Главна московска управа полиције, са којом ми имамо најближу могућу сарадњу у свим пољима. Размјењујемо искуства, информације, посебно искуства у оним стварима које су професионалног типа и тичу се полицијских стандарда", навео је Будимир.
Према његовим ријечима, ово је вјероватно најближа сарадња коју МУП Српске има са било којом полицијском управом у свијету.
"У протеклом периоду имали смо посјете делегација Републике Српске овдје, кинолози су долазили да размијене искуства, делегације по разним питањима, посебно када је у питању форензика и оне ствари гдје су Руси много напреднији од нас", рекао је Будимир.
Будимир је посебно истакао да је због политике у Републици Српској, прије свега предсједника Милорада Додика и његовог става да се не уведу санкције Руској Федерацији, Бањалука задржала контакте са Русијом у свим областима, па и у области унутрашњих послова.
"Санкције нам отежавају многе ствари, али оно што је важно – комуникација и размјена између Москве и Бањалуке је интензивна. Размјењујемо искуства и то је све транспарентно. Нема ту никакве тајне, радимо све оно што је у оквиру устава, закона и полицијских послова", поручио је Будимир.
Он је истакао да је Меморандум о сарадњи двије земље у области полиције потписан 2015. године, а током ове посјете је и проширен.
"Ми смо ставили још неке тачке у тај меморандум којим развијамо сарадњу – од кинологије, форензике, криминологије и оних ствари у којима су Руси стварно добри. Гледамо да сва та искуства прикупимо и учимо на искуствима других, великих полиција, каква је полиција Руске Федерације, а посебно града Москве. Због тога, мислим да ћемо интензивирати и нека такмичења у спорту", најавио је ресорни министар.
Он је рекао да су српски полицајци, руководиоци и стручњаци оставили добар утисак и од руских колега су оцијењени као велики професионалци.
Делегација МУП-а Српске предвођена Будимиром и директором Полиције Синишом Кострешевићем боравила је у службеној посјети Главној управи МУП-а Руске Федерације за Град Москву, преноси Срна.
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