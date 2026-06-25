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"Сарадња полиције Српске и Русије на највишем нивоу"

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 17:56

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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир на Палама
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је сарадња полиције Републике Српске и Русије на највишем нивоу.

Сумирајући посјету Москви, Будимир је за РТ Балкан, нагласио да Република Српска постојано стоји уз Русију и његује братски однос у свим областима, па и у области унутрашњих послова.

Будимир је истакао посебан однос са руским органима реда и полицијом у Москви.

"Наша централна тачка комуникације са Министарством јесте Главна московска управа полиције, са којом ми имамо најближу могућу сарадњу у свим пољима. Размјењујемо искуства, информације, посебно искуства у оним стварима које су професионалног типа и тичу се полицијских стандарда", навео је Будимир.

Према његовим ријечима, ово је вјероватно најближа сарадња коју МУП Српске има са било којом полицијском управом у свијету.

"У протеклом периоду имали смо посјете делегација Републике Српске овд‌је, кинолози су долазили да размијене искуства, делегације по разним питањима, посебно када је у питању форензика и оне ствари гд‌је су Руси много напреднији од нас", рекао је Будимир.

Будимир је посебно истакао да је због политике у Републици Српској, прије свега предсједника Милорада Додика и његовог става да се не уведу санкције Руској Федерацији, Бањалука задржала контакте са Русијом у свим областима, па и у области унутрашњих послова.

"Санкције нам отежавају многе ствари, али оно што је важно – комуникација и размјена између Москве и Бањалуке је интензивна. Размјењујемо искуства и то је све транспарентно. Нема ту никакве тајне, радимо све оно што је у оквиру устава, закона и полицијских послова", поручио је Будимир.

Он је истакао да је Меморандум о сарадњи двије земље у области полиције потписан 2015. године, а током ове посјете је и проширен.

"Ми смо ставили још неке тачке у тај меморандум којим развијамо сарадњу – од кинологије, форензике, криминологије и оних ствари у којима су Руси стварно добри. Гледамо да сва та искуства прикупимо и учимо на искуствима других, великих полиција, каква је полиција Руске Федерације, а посебно града Москве. Због тога, мислим да ћемо интензивирати и нека такмичења у спорту", најавио је ресорни министар.

Он је рекао да су српски полицајци, руководиоци и стручњаци оставили добар утисак и од руских колега су оцијењени као велики професионалци.

Делегација МУП-а Српске предвођена Будимиром и директором Полиције Синишом Кострешевићем боравила је у службеној посјети Главној управи МУП-а Руске Федерације за Град Москву, преноси Срна.

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Тагови :

Жељко Будимир

МУП Републике Српске

Полиција

Република Српска

Русија

Сарадња

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