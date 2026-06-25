Катастрофа у Венецуели крије риједак феномен: Стручњак објаснио шта се догодило

Аутор:АТВ редакција
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Посљедице разорног земљотреса у Венецуели и даље се збрајају, а према информацијама које преноси Скај њуз, више од 30.000 особа пријављено је као нестало након два снажна земљотреса која су током ноћи погодила земљу.
Како би помогле породицама у потрази за најближима, власти су покренуле посебну интернетску платформу на којој грађани могу пријавити нестале чланове породице и провјерити информације о пронађеним особама.
Према тренутним подацима, на списку се налази 30.116 пријава. Ријеч је о евиденцији која одражава стање на терену и отежану комуникацију у подручјима погођеним катастрофом. На истој платформи породице објављују фотографије и податке о својим најмилијима, у нади да ће их пронаћи.
До сада је, према доступним информацијама, пронађено више од 1.600 особа које су раније биле пријављене као нестале.
Ријеч је о једном од најснажнијих сеизмичких догађаја у тој земљи у посљедњих стотину година, а стручњаци истичу да се радило о изузетно ријеткој појави познатој као дублет (doublet). Док спасилачке службе и даље претражују рушевине, број погинулих и повријеђених наставља да расте, а власти упозоравају да би коначна бројка могла бити знатно већа.
Према британском сеизмологу др Ричарду Лакету из Британског геолошког завода (British Geological Survey), два снажна подрхтавања која су погодила Венецуелу заправо представљају риједак сеизмолошки феномен у којем се два готово једнако снажна земљотреса догађају скоро истовремено и на врло малој међусобној удаљености, преноси Научни медијски центар (SMC).
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„Иако се у Венецуели догађа велики број земљотреса, овако снажни земљотреси ипак су рјеђи. У посљедњих 100 година забиљежено је само седам земљотреса магнитуде веће од шест, укључујући и земљотрес магнитуде 6,6 који се догодио 1967. године и однио људске животе у Каракасу“, рекао је Лакет.
Додао је да је изузетно неуобичајено да се епицентри налазе тек неколико километара један од другог.
„Ријетко је да епицентри буду удаљени само пет километара. Заправо се ради о једном великом земљотресу с врло сложеним почетком, због чега сеизмографи биљеже два одвојена догађаја“, појаснио је британски стручњак.
Лакет упозорава да је управо мала дубина на којој су земљотреси настали додатно повећала њихову разорну моћ.
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„Земљотрес магнитуде 7,5 у густо насељеном подручју увијек ће у одређеној мјери бити разоран. Тренутно немамо довољно информација да бисмо могли коментарисати стање зграда или инфраструктуре, али чињеница да су земљотреси забиљежени на малим дубинама засигурно је допринијела озбиљности настале штете“, истакао је.
Након главног удара регистрован је и велики број накнадних земљотреса, али, према његовим ријечима, ниједан од њих није премашио магнитуду четири.
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Подсјећамо, разорни земљотреси магнитуде 7,1 и 7,5 погодили су подручје западно од Каракаса у размаку од неколико минута. Бројне зграде урушиле су се у главном граду и савезној држави Ла Гуаира, гдје су спасилачке екипе и даље у потрази за преживјелима.
У земљи је проглашено ванредно стање, а прве процјене упућују на велики број погинулих, повријеђених и несталих особа, док међународне спасилачке екипе пристижу у помоћ.
(Скај њуз)
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