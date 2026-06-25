Игокеа и наредне сезоне учесник ФИБА Лиге шампиона

Аутор:Никола Лучић
Коментари:0
Кошаркаши Игокее и наредне сезоне биће дио ФИБА Лиге шампиона.
Из ФИБА су потврдили имена 30 екипа, међу којима се налази и тим Ненада Стефановића.
Још двије екипе избориће пласман кроз квалификације.
За учешће у новој сезони пријавио се 61 клуб.
ФИБА је саопштила да се такмичењу вратио Бон Телеком, као и Перистери. Међу повратницима је и Цибона, док АЕК остаје једини тим који је учествовао у свих 11 издања Лиге шампиона.
Ритас
Ховентут
Мурсија
Билбао
Уникаха
Алба Берлин
Бамберг
Бон Телеком
Јувентус Утена
Нантер 92
Шоле Баскет
Стразбур
АЕК
Перистери
Трабзонспор
Галатасарај
Нимбурк
Пардубице
Спартак Суботица
Цибона
Легија Варшава
Ређана
Варезе
Игокеа м:тел
Бнеи Херцлија
Хапоел Холон
Сабах
Сомбатељи
Антверпен
Порто
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
33
21
30
21
26
21
20
21
14
Тренутно на програму