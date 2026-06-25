Logo

Игокеа и наредне сезоне учесник ФИБА Лиге шампиона

Аутор:

Никола Лучић
25.06.2026 18:23

Коментари:

0
Игокеа и наредне сезоне учесник ФИБА Лиге шампиона

Кошаркаши Игокее и наредне сезоне биће дио ФИБА Лиге шампиона.

Из ФИБА су потврдили имена 30 екипа, међу којима се налази и тим Ненада Стефановића.

Још двије екипе избориће пласман кроз квалификације.

За учешће у новој сезони пријавио се 61 клуб.

ФИБА је саопштила да се такмичењу вратио Бон Телеком, као и Перистери. Међу повратницима је и Цибона, док АЕК остаје једини тим који је учествовао у свих 11 издања Лиге шампиона.

Ово су имена учесника за идућу сезону:

Ритас

Ховентут

Мурсија

Билбао

Уникаха

Алба Берлин

Бамберг

Бон Телеком

Јувентус Утена

Нантер 92

Шоле Баскет

Стразбур

АЕК

Перистери

Трабзонспор

Галатасарај

Нимбурк

Пардубице

Спартак Суботица

Цибона

Легија Варшава

Ређана

Варезе

Игокеа м:тел

Бнеи Херцлија

Хапоел Холон

Сабах

Сомбатељи

Антверпен

Порто

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Игокеа

ФИБА Лига шампиона

кошарка

Коментари (0)

Више из рубрике

Лука Дончић

Кошарка

Откривено име Дончићевог новог тима!

5 ч

0
Кошаркашки покрет “Марина Маљковић“ покренуо најљепшу причу о инклузији у Бањалуци

Кошарка

Кошаркашки покрет “Марина Маљковић“ покренуо најљепшу причу о инклузији у Бањалуци

1 д

0
Никола Јокић, српски кошаркаш

Кошарка

Јокић након што је добио капитенску траку: Не знам да ли сам заслужио

2 д

0
Нагетси Јокић НБА кошарка

Кошарка

Јокић нови капитен Србије!

2 д

0

  • Најновије

21

33

Французи због врућине забрањују конзумирање алкохола

21

30

У експлозији плина тешко повријеђен радник Нове Жељезаре Зеница

21

26

Судар возова у Пољској! Има повријеђених, бројне хитне службе на лицу мјеста!

21

20

Додик: Имам подршку народа, бошњачким политичарима то смета

21

14

Роналдо одушевио фанове новом фотком: "Пали" милиони лајкова

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима