Активан пожар код Требиња, терен миниран и неприступачан

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Од јуче је активан пожар у близини села Седлари код Требиња, потврђено је за АТВ из Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Требиње.
Како је за АТВ рекао Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Требиње, пожар је избио највјероватније након удара грома на подручју Стрмичких брда и Келн Осоја, на линији разграничења. Ватра је захватила траву и високо растиње.
“Ријеч је о минираном и веома неприступачном терену, због чега ватрогасци нису у могућности да интервенишу на појединим дијеловима пожаришта. Тренутно нема угрожених стамбених објеката, а припадници ТВСЈ Требиње континуирано прате ситуацију и предузимају све могуће мјере како би се спријечило даље ширење пожара. Апелујемо на грађане да не прилазе овом подручју због опасности од мина и да сваку појаву пожара одмах пријаве надлежним службама”, рекао је Кашиковић за АТВ.
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