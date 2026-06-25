Скрининг депресије: Како се спроводи у Републици Српској?

Аутор:АТВ редакција
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Осигурана лица старијa од 65 година, као и осигураници од 18 до 64 године са историјом менталних болести, особе у стресним ситуацијама, у социјалној изолацији, те са хроничним болестима дефинисане су циљне групе за скрининг депресије које су креиране у апликацији "Е превенција" у оквиру Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС), саопштено је из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
У овој апликацији креиран je и упитник о здрављу пацијента, а евидентирају се подаци који се односе на личну анамнезу, историју ранијих менталних болести, висока изложеност стресу и другом.
И овај превентивни преглед намијењен је за све циљне групе на подручју цијеле Републике Српске, а спроводи се у надлежним домовима здравља. Подсјећамо да је Фонд здравственог осигурања Републике Српске креирао посебну апликацију "Е превенција" како би олакшао породичним љекарима да спроводе превентивне прегледе. Фонд је обезбједио додатних 10 милиона КМ како би стимулисао домове здравља да интензивније спроводе превентивне прегледе, јер је циљ јачати превенцију на примарном нивоу здравствене заштите.
Депресија је један од најчешћих здравствених проблема савременог доба - наводи се у саопштењу.
Кратак разговор или упитник током превентивног прегледа може помоћи у раном препознавању симптома и благовременом упућивању на лијечење.
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"Ментално здравље је једнако важно као и физичко здравље, а ипак се у јавном простору много мање говори о његовом очувању. Депресија није само лични проблем појединца, већ питање јавног здравља које утиче на породицу, радну способност, квалитет живота и цјелокупно друштво", истичу из Фонда.
Зато је кажу, важно створити услове да се симптоми препознају на вријеме, прије него што доведу до озбиљнијих посљедица.
"Управо из тог разлога скрининг депресије је конкретна системска мјера усмјерена на унапређење менталног здравља становништва.
Важно је да осигурана лица искористе ово право и разговарају са својим изабраним љекаром о прегледима који су препоручени у складу са процјеном ризика", кажу они.
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