Спасиоци чују заробљене испод рушевина у Венецуели: "Спасићемо их"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник општине Чакао у Каракасу Густаво Дуке изјавио је данас, 25. јуна, да тимови за потрагу и спашавање још увијек могу да чују људе заробљене живе испод рушевина и да ће их спасити.
"Срећом, чујемо да су људи живи и спасићемо их", рекао је Дуке у видеу на Инстаграму, преноси CNN.
Додао је да је за сада спашено 23 људи.
"Нећемо отићи одавде док не спасимо посљедњу особу коју можемо живу да спасимо, и знам да ћемо да успијемо уз Божју помоћ", рекао је он.
Венецуелу су у сриједу поподне по локалном времену погодила два разорна земљотреса јачине 7,5 и 7,2 степена чији су епицентри били 28 и 34 километара сјеверозападно од града Монталбана, на дубини од 13,2 километра и према првим подацима погинуло је најмање 32, повријеђено више од 700 особа.
Наводи се да су то најјачи и најразорнији земљотреси у посљедњих 126 година, као и да је доста зграда урушено.
Грађанима је савјетовано да током ноћи остану на трговима и улицама због могућих накнадних потреса или узрушавања зграда, а најкритичније је према званичницима у приморском граду Ла Гвардија који је проглашен зоном катастрофе и у њему је срушено најмање 15 зграда.
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Дијелови Каракаса остали су без струје и сигнала за мобилне телефоне, а недостатак сигнала за мобилне телефоне забиљежен је и у другим дијеловима земље.
Затворен је и међународни аеродром Симон Боливар због оштећене инфраструктуре, а на бројнимн видео-снимцима види се тренутак земљотреса када је плафон аеродромске зграде почео да се руши.
Један од становника Каракаса рекао је да је земљотрес почео лагано, али да је затим цијела зграда почела да се тресе са једне на другу страну.
"Било је нестварно. Сила је била невјероватно јака. Ходали смо и бацало нас је около. Све у стану се срушило. Хвала Богу да смо успјели да изађемо", описао је он земљотрес.
Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез прогласила је ванредно стање у земљи због земљотреса.
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