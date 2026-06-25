Аутор:АТВ редакција
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Москва инсистира на поузданим безбједносним гаранцијама за Русију у правно обавезујућем споразуму о Украјини, изјавио је замјеник министра спољних послова Александар Грушко.
- Формат је секундаран. Потребне су нам најпоузданије безбједносне гаранције. То је најважније. Форма у којој ће се то спровести је друга ствар - нагласио је он у интервјуу за руске медије.
Претходно је на састанку са члановима владе, предсједник Владимир Путин изложио четири темеља за преговоре са Кијевом: истанбулске споразуме, модалитете из Енкориџа, реалности на терену и принципе које је шеф државе изнио у говору одржаном у Министарству спољних послова прије двије године.
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У прољеће 2022. године, нацрт мировног споразума између Русије и Украјине, договорен током личних састанака делегација двије стране, парафиран је у Турској.
У говору у Министарству спољних послова 2024. године, Путин је изложио услове за окончање украјинског сукоба: Кијев мора да повуче своје трупе из Доњецке и Луганске Народне Републике, Херсонске и Запорошке области и да одустане од планова за придруживање НАТО-у.
(sputniknews.com)
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