Руска ПВО оборила 269 украјинских дронова

Аутор:АТВ редакција
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Снаге противваздухопловне одбране су током ноћи обориле 269 украјинских беспилотних летjелица изнад више руских региона, саопштило је Министарство одбране Русије.
Наиме, у периоду од 20 до 7 по московском времену, дежурна средства ПВО пресрела су и уништила дронове изнад територија Белгородске, Брјанске, Волгоградске, Калушке, Курске, Орловске, Саратовске, Смоленске, Ростовске, Тулске области, као и Краснодарског краја, Московског региона, Републике Крим и вода Црног мора.
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Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.
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