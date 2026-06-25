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Руска ПВО оборила 269 украјинских дронова

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 09:04

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Дрон
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Снаге противваздухопловне одбране су током ноћи обориле 269 украјинских беспилотних летjелица изнад више руских региона, саопштило је Министарство одбране Русије.

Наиме, у периоду од 20 до 7 по московском времену, дежурна средства ПВО пресрела су и уништила дронове изнад територија Белгородске, Брјанске, Волгоградске, Калушке, Курске, Орловске, Саратовске, Смоленске, Ростовске, Тулске области, као и Краснодарског краја, Московског региона, Републике Крим и вода Црног мора.

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Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

ПВО

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