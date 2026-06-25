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Рубио: Вашингтон шаље спасиоце, љекаре и хуманитарну помоћ у Венецуелу

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:10

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Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

САД шаљу спасиоце, љекаре и хуманитарну помоћ у Венецуелу, према наредби америчког предсједника Доналда Трампа, након снажних земљотреса који су погодили ту земљу, саопштио је амерички државни секретар Марко Рубио.

Он је у име САД упутио саучешће народу Венецуеле.

"Срцем смо уз оне који су изгубили вољене, уз повријеђене и уз храбре спасиоце који неуморно раде на терену", написао је Рубио на "Иксу".

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Рубио је додао да је Америка уз народ Венецуеле у овом тешком тренутку.

Трамп је раније саопштио да су САД спремне да помогну Венецуели након разорних земљотреса.

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Марко Рубио

земљотрес у Венецуели

Венецуела

Земљотрес

Америка

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