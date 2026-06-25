Рубио: Вашингтон шаље спасиоце, љекаре и хуманитарну помоћ у Венецуелу

Аутор:АТВ редакција
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САД шаљу спасиоце, љекаре и хуманитарну помоћ у Венецуелу, према наредби америчког предсједника Доналда Трампа, након снажних земљотреса који су погодили ту земљу, саопштио је амерички државни секретар Марко Рубио.
Он је у име САД упутио саучешће народу Венецуеле.
"Срцем смо уз оне који су изгубили вољене, уз повријеђене и уз храбре спасиоце који неуморно раде на терену", написао је Рубио на "Иксу".
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Рубио је додао да је Америка уз народ Венецуеле у овом тешком тренутку.
Трамп је раније саопштио да су САД спремне да помогну Венецуели након разорних земљотреса.
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