Драматични снимци из Венецуеле: Спасиоци претражују рушевине, страхује се да је број жртава велики

Аутор:АТВ редакција
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Два снажна земљотреса погодила су Венецуелу у сриједу увече у размаку од непуног минута, усљед чега су се урушиле зграде у главном граду Каракасу. Амерички геолошки завод (УСГС) саопштио је да је епицентар првог потреса био у близини града Сан Фелипе. Други земљотрес, магнитуде 7,5 степени, догодио се само 39 секунди касније у близини оближњег града Јумаре.
- Велики број жртава и обимна штета су вјероватни, а катастрофа је највјероватније распрострањена - објавио је УСГС на свом сајту.
Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB— OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026
Ови земљотреси спадају међу најјаче који су погодили Венецуелу у посљедњих више од сто година.
Предсједница Венецуеле Делси Родригез прогласила је ванредно стање и на државној телевизији саопштила да је аеродром у Каракасу затворен због великих оштећења. Родригез је изразила саучешће грађанима Венецуеле који су изгубили чланове породице и напоменула да је забиљежено 20 накнадних потреса (афтершокова).
Власти још увијек нису објавиле укупан број могућих жртава широм земље. Гувернер савезне државе Фалкон, Виктор Кларк, изјавио је да спасиоци трагају за 15 особа у рушевинама у његовој држави, западно од Каракаса. Још 35 особа је повријеђено, додао је он.
У САД, Луси Џонс, сеизмолог и гостујући професор на Калифорнијском институту за технологију, изјавила је да предвиђања УСГС-а указују на то да се ради о катастрофалном догађају.
- Ово је један од оних заиста великих, веома тешких и веома разорних земљотреса, јер се изузетно јак потрес поклопио са густо насељеним подручјем - рекла је Џонс током видео обраћања.
NEW VIDEO: Devastation in La Guaira, Venezuela after powerful earthquake pic.twitter.com/NzxTss0Xje— BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026
У Каракасу су људи панично напуштали зграде које су се љуљале и остајали на улицама. Многи су били у стању шока посматрајући потпуно срушене зидове зграда, кроз које се са улице видио намјештај у становима. Стубови прашине могли су се видјети у два насеља главног града, гдје су ресторани и други локали у то вријеме обично пуни људи.
- Сцена је била као из хорор филма - рекла је једна жена за новинску агенцију Ројтерс након што је успјела да отвори врата и напусти своју зграду.
- Морали смо да прескачемо преко рушевина и свега осталог - додала је.
Видео снимак објављен на интернету приказује облаке прашине који се дижу изнад дијела Каракаса.
Министар унутрашњих послова Диосдадо Кабељо изјавио је да се земљотрес осјетио у неколико савезних држава. У насељу Алтамира у Каракасу ситуација је била "алармантна" са срушеним кућама и зградама, рекао је он, сугеришући да има повријеђених и апелујући на возаче да ослободе пролаз колима хитне помоћи и другим спасилачким возилима.
- Разумијемо да су неки људи можда очајни, али поступамо по протоколима како бисмо покренули акције помоћи и спасавања оних којима је то најпотребније - рекао је Кабељо на државној телевизији.
Video circulating from La Guaira, Venezuela, showing the aftermath of the devastation caused by powerful earthquakes.— Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026
Thousands of people are feared dead in the earthquakes, according to the USGS. pic.twitter.com/GRAVkYduXT
Такође је позвао грађане да остану напољу, јер би накнадни потреси могли додатно да оштете већ угрожене објекте.
- Зграда се буквално тресла са једне на другу страну. Нестварно. Сила је била невјероватно јака. Ходали смо, а земљотрес нас је бацао унаоколо. Све у стану је попадало. Али, хвала Богу, успјели смо да изађемо - изјавио је становник Каракаса Роберто Дамас.
Замјеник државног секретара САД Кристофер Ландо изјавио је да САД "стоје уз народ Венецуеле након вечерашњих разорних земљотреса".
- У контакту смо са властима и мобилишемо помоћ. Нека Бог благослови наше венецуеланске пријатеље у овом тешком тренутку - написао је он на друштвеним мрежама.
Званичник Стејт департмента Џереми Левин такође је изјавио касно у сриједу да ће САД послати помоћ и да су већ активирале тим за одговор на катастрофе.
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