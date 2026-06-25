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Трамп: Земљотреси у Венецуели изазвали велики број жртава

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:26

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да су два земљотреса која погодила Венецуелу разорни и да су изазвали велики број смртних случајева, не наводећи податке о жртвама.

Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social написао да су Сједињене Америчке Државе спремне и способне да помогну у санирању посљедица земљотреса у Венецуели.

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"Наложио сам свим агенцијама наше владе да се спреме за брзу акцију. Бићемо ту за наше нове и сјајне пријатеље. Први извјештаји нису добри", навео је Трамп.

Два снажна земљотреса јачине 7,5 и 7,2 степена по Рихтеру погодила су ноћас Венецуелу, саопштио је Амерички геолошки завод.

Први земљотрес јачине 7,2 степена Рихтерове скале био је у Сан Фелипеу у држави Јаракуј, пренио је ББЦ.

Само 39 секунди касније услиједио је још јачи земљотрес, јачине 7,5 степени Рихтерове скале.

Земљотрес у Венецуели

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Два јака земљотреса погодила Венецуелу у размаку од једног минута

Земљотрес се осјетио и у главном граду Венецуеле, Каракасу, гдје су се срушиле зграде.

(Танјуг)

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земљотрес у Венецуели

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