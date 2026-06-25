Трамп: Земљотреси у Венецуели изазвали велики број жртава

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да су два земљотреса која погодила Венецуелу разорни и да су изазвали велики број смртних случајева, не наводећи податке о жртвама.
Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social написао да су Сједињене Америчке Државе спремне и способне да помогну у санирању посљедица земљотреса у Венецуели.
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"Наложио сам свим агенцијама наше владе да се спреме за брзу акцију. Бићемо ту за наше нове и сјајне пријатеље. Први извјештаји нису добри", навео је Трамп.
Два снажна земљотреса јачине 7,5 и 7,2 степена по Рихтеру погодила су ноћас Венецуелу, саопштио је Амерички геолошки завод.
Први земљотрес јачине 7,2 степена Рихтерове скале био је у Сан Фелипеу у држави Јаракуј, пренио је ББЦ.
Само 39 секунди касније услиједио је још јачи земљотрес, јачине 7,5 степени Рихтерове скале.
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Земљотрес се осјетио и у главном граду Венецуеле, Каракасу, гдје су се срушиле зграде.
(Танјуг)
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