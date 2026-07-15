УЕФА казнила Левски због меча у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Левски из Софије кажњен је од стране УЕФА због понашања њихових навијача на утакмици првог преткола Лиге шампиона против Борца у Бањалуци.
Након што је отворена истрага, УЕФА-ино Контролно, етичко и дисциплинско тијело одлучило је да шампиона Бугарске казни с 15.000 евра, као и да им забрану продају улазница за наредну гостујућу утакмицу у Европи због расистичког и/или дискриминирајућег понашања навијача.
С тога ће Левски бити лишен подршке навијача на утакмици против Крајове у Румунији обзиром да већ били под лупом због прекршаја на утакмици са АЗ Алкмаром. Иако је било говора да ће и Борац бити можда кажњен, на званичној страници УЕФА стоји само како је изречена казна Левском из Софије, преносе Независне новине.
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Дисциплински поступак је формирала Етичко-дисциплинска комисија УЕФА-е у вези с извјешћима ФАРЕ агента скандирања навијача током првог сусрета 1. кола квалификација УЕФА Лиге првака у Бањалуци.
Левски је појаснио да је након поднесеног приговора УЕФА клубу доставила видео датотеку на темељу које је изречена казна. Према "плавима", на снимци се чује неколико етнички утемељених скандирања усмјерених против навијача Борца.
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