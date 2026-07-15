Амерички истражиоци-тужиоци долазе у Дервенту 20. јула

Аутор:АТВ редакција
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Долазак пет америчких истражилаца-тужилаца у Дервенту очекује се у понедјељак, 20. јула.
Они би требали да узму изјаве од осам логораша о страхотама које су претрпјели у злогласном логору за Србе у војном складишту Рабић 1992. године, рекао је Срни предсједник Савеза логораша Републике Српске Анђелко Носовић.
Носовић је истакао да ће доказати истину о злочинима над Србима у Дервенти и околини, које су починили људи који су се у Америци и другим земљама Запада представљали као невини, да нису били учесници рата већ жртве српске агресије.
Он је додао да је америчка администрација дошла до сазнања да су ови људи лагали, да су се лажно представљали и да су починили ратне злочине над Србима.
Носовић је навео да су захваљујући упорности Савеза логораша и предсједника Удружења логораша из Дервенте Драге Кнежевића допрли до Америке и пронашли људе који су починили ратне злочине над заробљеним Србима у Дервенти и околини током протеклог рата.
"Савез логораша Српске не жели да се злочини почињени над Србима сведу на осуду и на стереотипну изјаву да су почињени злочини и да нико није одговарао. Настојимо да се ови злочини открију и да се злочинци приведу правди", истакао је Носовић, преноси Срна.
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Указао је да Савез логораша годинама доказује истину о страдању српског народа у протеклом рату БиХ и настоји да се лицу правде приведу сви који су починили ратне злочине над српским народом.
Према његовим ријечима, српски логораши годинама по судовима у БиХ и ван граница доказују страдање српског народа указујући на директне извршиоце ратних злочина, односно мучења и злостављања логораша и српског народа.
Истакао је да Срби никада не смију да забораве злочине почињене над српским народом у протеклом рату.
"Савез логораша наставиће да тражи оне који су нас убијали и мучили. Захваљујући упорности Савеза и наших логораша дошли смо у ситуацију да нам стижу у Дервенту амерички истражитељи-тужиоци да се увјере у то шта се дешавало на овом простору", навео је Носовић.
Нагласио је да долазак америчких истражитеља у Дервенту неће представљати само пуку причу, већ ће резултирати изручивањем злочинаца из Америке у БиХ, те се нада да их Суд БиХ неће ослободити и прати злочин са њихових руку као до сада.
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У Дервенти су, током протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, док још није била ни формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално становништво српске националности.
Формирани су логори за Србе, међу којима је најозлоглашеније било у Дому војске и на локацији Рабић. У логору Рабић, формираном у априлу 1992. године било је заточено 120 Срба док је укупно, кроз дервентске логоре, прошло више стотина српских цивила.
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