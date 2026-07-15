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Љекари му рекли да има још неколико мјесеци живота, он живио још 40 година: ''Помогло је вино''

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 18:02

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Стаматис Мораитис стоји испод дрвета.
Фото: YouTube/Screenshot/The Pappas Post

Стаматис Мораитис се 1976. суочио са тешком дијагнозом - терминални рак плућа. Тада су му љекари саопштили да има још свега неколико мјесеци живота.

Умјесто агресивног лијечења у Сједињеним Америчким Државама, спаковао је ствари и вратио се на родно грчко острво Икарија како би посљедње дане провео у миру.

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Умјесто да умре за неколико мјесеци, живио је још готово четири деценије и постао једно од најпознатијих лица острва које многи називају мјестом “гдје људи заборављају да умру”.

Дијагноза која је промијенила све

Стаматис Мораитис рођен је на Икарији, али је као младић емигрирао у Сједињене Америчке Државе у потрази за бољим животом. Тамо је упознао супругу Елпиники, са којом је добио троје дјеце, а током Другог свјетског рата служио је и у америчкој војсци.

Године 1976. почео је да осјећа озбиљне проблеме са дисањем. Испрва је сумњао на срчане тегобе, али су љекарски прегледи открили много тежу дијагнозу – терминални рак плућа.

Након што је исто мишљење добио од више љекара, речено му је да има још свега неколико мјесеци живота.

Пред њим је био тежак избор. Могао је да остане у Америци и започне агресивну хемотерапију или да се врати на родно острво и посљедње дане проведе са породицом.

Одлучио је да се врати у Грчку, желећи да буде сахрањен у породичној гробници и да својој породици уштеди велике трошкове сахране у САД-у.

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Повратак који је промијенио судбину

По доласку на Икарију био је веома исцрпљен и прве дане углавном је проводио у кревету.

Када су пријатељи из дјетињства сазнали да се вратио, почели су свакодневно да га обилазе. Сате су проводили разговарајући уз чашу домаћег вина.

Шест мјесеци касније догодило се нешто што нико није очекивао.

Умјесто да му се стање погорша, Мораитис је почео да се осјећа све боље. Устао је из кревета, почео да обрађује башту, свакодневно шета селом и проводи вријеме са комшијама у локалном кафићу.

Мјесеци су постали године, а његово здравље наставило је да се поправља.

Касније је проширио породичну кућу како би имао довољно мјеста за дјецу и унуке који су долазили из Америке.

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“Мислим да је вино помогло”

Мораитис је често говорио да није урадио ништа посебно како би продужио живот.

У разговору за ББЦ рекао је:

– Нисам љекар, али мислим да је вино помогло.

Волио је домаће вино које су производили мјештани и није био љубитељ индустријских вина, за која је сматрао да садрже превише конзерванса.

Острво на којем људи живе дуже

Икарија је једно од најпознатијих мјеста на свијету које припада такозваним “плавим зонама” – подручјима у којима људи живе знатно дуже од свјетског просјека.

Велики број становника доживи стоту годину живота, а притом остају активни и у позним годинама.

Због тога је острво добило надимак “острво на којем људи заборављају да умру”.

Становници Икарије у просјеку живе око десет година дуже него људи у већем дијелу западне Европе.

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У чему је тајна

Мораитис је вјеровао да дуговјечност дугује једноставном начину живота.

Говорио је да су кључни:

  • природна медитеранска исхрана,
  • домаће вино,
  • љековито биље,
  • свакодневни физички рад,
  • боравак на отвореном,
  • мало стреса и много дружења.

Његове навике у великој мјери поклапају се са резултатима бројних научних истраживања.

Студије објављене у америчкој Националној медицинској библиотеци показују да животне навике имају много већи утицај на дужину живота од генетике, која учествује са приближно 20 одсто.

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Стручњаци истичу да становници “плавих зона” не само да живе дуже, већ рјеђе оболијевају од хроничних болести захваљујући начину исхране, свакодневном кретању и снажним друштвеним везама.

Мораитис је преминуо 2. фебруара 2013. године и сахрањен је четири дана касније у породичној гробници на Икарији.

Према званичним подацима имао је 98 година, иако је он тврдио да је заправо напунио 102, јер није био сигуран када је тачно рођен, преноси Дневно.хр.

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