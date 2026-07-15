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Ако крећете аутомобилом у Црну Гору ово морате знати: Једна грешка вас може коштати 2.000 евра

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 18:28

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Аутомобил
Фото: pexels/Oktay Köseoğlu

Ако ускоро планирате пут у Црну Гору аутомобилом, у наставку текста прочитајте на које ствари морате обратити пажњу како бисте избјегли папрене казне.

Да бисте ушли на територију Црне Горе, од личних докумената морате имати важећи пасош или личну карту, а Ауто-мото савез Србије (АМСС) савјетује да обезбиједите и полису путног здравственог осигурања. Када је ријеч о документацији за само возило, неопходна вам је саобраћајна дозвола, као и дозвола за управљање туђим возилом у иностранству (ДТВ) уколико на море не идете сопственим аутомобилом.

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Уколико на црногорским путевима направите саобраћајни прекршај, законом су прописане сљедеће новчане казне:

Вожња под дејством алкохола: од 200 до 2.000 евра

Прекорачење брзине у насељеном мјесту (од 11 до 20 км/х): од 60 до 150 евра

Пролазак кроз црвено свјетло на семафору: од 80 до 350 евра

Некоришћење сигурносног појаса: од 40 до 100 евра

Непрописно паркирање возила: од 60 до 150 евра

Употреба мобилног телефона током вожње: од 60 до 150 евра

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За случај да вам затреба помоћ на путу на територији Црне Горе, дежурни број телефона који можете позвати је 19807. Све потребне информације о стању на путевима можете добити директно у инфо центру АМСЦГ позивом на број +38220234467, како бисте на вријеме сазнали да ли на вашој рути има актуелних радова или је саобраћај у одређеним терминима потпуно обустављен.

(Инфо лига)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Црна Гора

путовање

Аутомобил

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