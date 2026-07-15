Шипово међународно препозната туристичка дестинација

Аутор:АТВ редакција
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Будућност општине Шипово лежи у развоју привреде, али и сеоског и других врста туризма. Порука је то након састанка премијера Српске Саве Минића и начелника ове општине Милана Ковача. Разговарано је и о свим битним развојним општинским пројектима, путној инфраструктури и запошљавању.
Истакнуто је да је Шипово отворено према међународним туристима, те да је Влада у складу с тим у прошлој години, у оквиру подршке руралном туризму, подржала више од 90 корисника.
"Највећи искорак сеоског туризма, што је за похвалу, је чињеница да је у овој години пријављено 196 нових смјештајних капацитета. То је преко хиљаду кревета", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Шипово је међународно препозната туристичка дестинација, у којој је видљива велика експанзија сеоског туризма. Због тога ће Влада наставити подржавати развој те локалне заједнице.
"Посебно смо разговарали о развоју туризма који све више постаје наша основна привредна грана. Такође, изразили смо обострано задовољство сарадњом на плану асфалтирања локалних путева", рекао је Милан Ковач, начелник општине Шипово.
Република Српска
Минић честитао Драгану Крндији: Послије Беча одлучио да улаже у своју земљу
Један од оних који је препознао потенцијале Шипова је Драган Крндија који се након 35 година рада у Бечу вратио са супругом у родно Шипово, гдје су купили хотел у лошем стању и реновирали га.
Позвао је људе који су у дијаспори да се врате у свој родни град јер и овдје, како је појаснио, има посла, може лијепо да се живи, а ко хоће да ради може баш да заради.
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