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Минић честитао Драгану Крндији: Послије Беча одлучио да улаже у своју земљу

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 16:19

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је Драгану Крндији, који је одлучио да се послије 35 година врати из Беча у родно Шипово, купи хотел и уложи велика средства у његово реновирање, те најавио институционалну подршку даљем уређењу.
Фото: SRNA

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је Драгану Крндији, који је одлучио да се послије 35 година врати из Беча у родно Шипово, купи хотел и уложи велика средства у његово реновирање, те најавио институционалну подршку даљем уређењу.

"Мислим да је ово једна од топ дестинација које сам обишао у Републици Српској и данас сам рекао да ћемо прве активности Владе када су у питању семинари, конгресни туризам, овд‌је организовати", рекао је Минић новинарима након сусрета са Крндијом.

Минић је истакао да је ово изузетно свијетли примјер и обећао да ће ту одржати прву сједницу Ловачког савеза Републике Српске.

Ово, како је истакао премијер, заслужује пажњу не само Владе него сваког грађанина, те је позвао сваког ко има времена и пут га нанесе да дође и види ову љепоту.

Он је додао да су данас разговарали о уређењу једног дијела ријечног корита да буде у складу са амбијентом имајућу у виду да је непосредно прије ушћа.

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"Биће наш апликант у смислу подршке туризму редовним мјерама, а наравно и посебним ванредним мјерама које ће допринијети да ово буде мјесто какво и треба да буде", рекао је Минћ.

Нагласио је богатство Републике Српске са предивиним мјестима, те навео како само у Шипову тренутно борави више од хиљаду туриста, а током манифестације "Дани Шипова" биће их и пет, шест хиљада.

"Сви они ће промовисати оно што су вид‌јели у Републици Српској, а Влада ће подржати све ове пројекте и бити захвална за храброст и патриотизам да се послије неколико деценија проведених у иностранству одлучите да уштеђевину уложите у своју отаџбину", рекао је Минић.

Власник хотела Драган Крндија рекао је да је повратник из Беча гд‌је је радио 35 година, те се са супругом вратио у родно Шипово, гд‌је су купили хотел у лошем стању и реновирали га.

Појаснио је да се хотел налази на ушћу ријека Пливе и Јањ, те да има у плану да ради базене, спортске терене, још један мањи зоолошки врт, теретану на отвореном.

Навео је да је капацитет хотела 50 соба плус 12 апартмана, те да може да прими око 150 гостију, запошљава 17 радника, а планира, каже, бар још толико.

"Овд‌је за мале паре можете да се добро проведете. Ово је прелијеп град са пуно могућности за све", рекао је Крндија.

Позвао је људе који су у дијаспори да се врате у свој родни град јер и овд‌је, како је појаснио, има посла, може лијепо да се живи, а ко хоће да ради може баш да заради.

(СРНА)

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Тагови :

Саво Минић

Драган Крндија

Честитка

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