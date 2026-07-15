Дјевојка у алкохолисаном стању пријетила мушкарцу да ће га избости: Ужас у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Ливну потврдио је оптужницу против З.А. (1994.) због кривичног дјела Угрожавање сигурности.
Судија за претходно саслушање Општинског суда у Ливну заказао је за 28. аугуст 2026. године рочиште за изјашњење о кривици у кривичном предмету против оптужене З.А.
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За кривично дјело угрожавање сигурности из члана 183. став 1. Кривичног закона ФБиХ прописана је казна затвора до шест мјесеци.
Инцидент се догодио 17. маја 2026. године око 22 сата у Ливну. Према наводима из оптужнице, оптужена је озбиљном пријетњом угрозила сигурност П.В. тако што је, у алкохолисаном стању с концентрацијом алкохола у крви од 2,13 г/кг, са шанка угоститељског објекта узела нож, изашла из локала и кренула према оштећеном П. В.
Он је у том тренутку сједио у паркираном возилу испред угоститељског објекта и разговарао путем мобилног телефона.
Том приликом му је упутила пријетеће ријечи: "Сад ћу те избости, нећеш бити сахрањен у хрватском гробљу, него у исламском, је*ем ти племе", након чега су је И.Т. и Е.Ц. спријечили у даљњем нападу. Како се наводи у оптужници, изречене пријетње код оштећеног су изазвале узнемиреност и страх за властити живот.
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Тужилаштво наводи да је оптужена озбиљном пријетњом угрозила сигурност друге особе, пријетећи нападом на њен живот или тијело, чиме је изазвала узнемирење и, према наводима оптужнице, починила кривично дјело угрожавање сигурности, преноси Радио-Сарајево.
"Потврђивање оптужнице против одређене особе не значи да је та особа заиста и одговорна за почињење кривичног дјела. Према начелу претпоставке невиности из члана 3. Закона о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине, свако се сматра невиним за кривично дјело док се правоснажном пресудом не утврди његова кривица", подсјетили су из Кантоналног тужилаштва Ливањског кантона.
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