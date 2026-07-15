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Избио пожар у камп-кућици: Погинула једна особа

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 19:16

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Код Шибеника је у камп-кућици избио пожар у ком је погинула једна особа.

Пожар је избио око 14.35 часова у мјесту Мучићи, а ватрогасци су га локализовали у 16.30, преносе хрватски медији.

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Након што ватра буде у потпуности угашена, биће обављен увиђај којим ће бити утврђени узроци пожара и смрти, те идентитет погинулог лица.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

пожар

Ватрогасци

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