Избио пожар у камп-кућици: Погинула једна особа

Аутор:АТВ редакција
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Код Шибеника је у камп-кућици избио пожар у ком је погинула једна особа.
Пожар је избио око 14.35 часова у мјесту Мучићи, а ватрогасци су га локализовали у 16.30, преносе хрватски медији.
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Након што ватра буде у потпуности угашена, биће обављен увиђај којим ће бити утврђени узроци пожара и смрти, те идентитет погинулог лица.
(Срна)
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