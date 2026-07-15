11. сазив НСРС завршава мандат: Ко је добијао "црвене картоне", а ко прећутао засједања

Аутор:Маријана Ивељић
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Четири сазива Владе, в.д. предсједника Републике Српске, преко двије стотине Закона, 40 посебних сједница.
Између осталог, обиљежило је четворогодишњи мандат 11. сазива НСРС. Законима и декларацијама које су донесене ојачане су институције Републике Српске.
"Ово је био састав НСРС који је предвиђен да се на њему докрајчи Република Српска, да се буквално у једном моменту учине нелегалним и непостојећим и Влада и скупштина и предсједник Републике: Ми смо били одређени да се на нама инсталира та нова БиХ прича и пружили смо одлучан отпор", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Од измјена Кривичног законика којим се кажњава величање НДХ и истицање симбола тзв. Армије БиХ и закључку о повлачењу судија из Републике Српске из Уставног суда БИХ, зелено свјетло посланика добијала је и српски члан предсједништва БиХ на улагање вета чиме су спорне одлуке за Српску заустављене у Предсједништву БиХ. Кључна расправа је сматрају посланици била она када се пред њима нашао Закон о престанку важења закона.
"Овај сазив је дефинитивно обиљежила ова борба са Шмитом са његовим одлукама, било је доста посебних сједница. Ушли смо у овај сазив са изузетно неповољном геополитичком спољнополитичком ситуацијом изашли са много повољнијом", рекао је Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у НСРС.
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"Не можемо никако заборавити да су носиоци власти као што су предсједник Републике, предсједник Владе, предсједник НСРС, били једно вријеме прогоњени од стране Тужилаштва БиХ, свакако да је ту велики допринос у стабилности и у рјешавању тих проблема дала и НСРС", рекао је Огњен Куљић, посланик СП-а у НСРС.
У доношењу кључних докумената постојало је јединство владајуће коалиције и већине опозиционих странака и посланика. Неријетко, било је и оних који су напуштали гласање, али и посланика који су због ометања рада добијали "црвени картон", тј. одузета им је ријеч или су удаљени из сале.
"Није ово био само сукоб у дискусијама између власти и опозиције. Мислим да је овај парламент обиљежиле и моје дискусије и бура чак више са посланицима те контролисане опозиције какви су посланици госпође Јелене завјетнице Тривић и Драшка Станивуковића. Дакле некада су те дискусије унутар саме опозиције већег интензитета него са властима", рекао је Небојша Вукановић, посланик Листе за правду и ред.
"Када су у питању национална питања власт и опозиција нису били јединствени али национална питања нису била децидно дефинисана", рекао је Недељко Гламочак, посланик СДС-а у НСРС.
Политички и економски бурне четири године. Најважније, сачувана је уставо-правна позиција Републике Српске.
"Чињеница је да смо сачували институционални оквир, фискалну стабилност, да је сачувана безбједност, унапријеђена снага полиције, да се нисмо одрекли својих празника, своје славе, свог настанка и да смо иако је било предвиђено да Шмит позатвара нас, ми на крају отјерали Шмита", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике српске.
Оно што је такође обиљежило четворогодишњи мандат јесте позамашан број посланика који су се након уласка у Скупштину предомислили и прешли у другу политичку странку. Као и у већини сазива до сада, тако и у овом, било је оних који су пресједили и прећутали скупштинска засједања у посланичким клупама.
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