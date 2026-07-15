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Након мајке и бебе, отац подлегао повредама: Малољетно дијете и даље у тешком стању

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 20:57

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Отац, који је задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи на Халкидикију, преминуо је у болници.

Нешто раније, на регионалном путу Полигирос - Агиос Николаос, на лицу мјеста су погинули његова супруга и њихова беба. Малољетно дијете ове породице и даље је хоспитализовано, пренијели су грчки медији.

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Несрећа се догодила у сриједу поподне (15. јула), када се аутомобил са молдавским регистарским таблицама, у којем су путовали родитељи са своје двоје дјеце, сударио са цистерном.

Ватрогасци који су стигли на мјесто несреће спровели су акцију извлачења унесрећених користећи специјалну спасилачку опрему.

Из возила су без знакова живота извучени жена и беба, док су мушкарац и једно малољетно дијете спасени са тешким повредама и, према доступним информацијама, задобили су повреде главе.

На мјесто несреће одмах је стигла и Хитна медицинска помоћ (ЕКАБ), која је најприје интервенисала возилом за хитне интервенције, а потом су пристигла још три возила хитне помоћи која су четворо путника из аутомобила, као и возача цистерне, превезла у болницу.

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Нажалост, отац, који је био тешко повријеђен, није успио да преживи и преминуо је у Ургентном центру Опште болнице Халкидики. Малољетно дијете се и даље налази на болничком лијечењу, док је возач цистерне у добром здравственом стању.

Тачни узроци и околности под којима је дошло до ове трагедије предмет су истраге Одјељења за увиђаје Саобраћајне полиције у Полигиросу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

Саобраћајна несрећа

преминула жена

преминуо мушкарац

Халкидики

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