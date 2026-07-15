Потресна исповијест дјевојчице која је преживјела тежак удес у Црној Гори: ''Глава ми је висила кроз прозор''

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се 12. јула догодила у мјесту Липци, на путу Котор-Никшић, једна дјевојка је погинула, а више њих је повријеђено. Једна од повријеђених је и дјевојчица Ленка К. (14), која је описала тренутке ужаса.
"Била сам у Столиву са Даниловим родитељима и његовим сестрама, јер ми је једна од њих најбоља другарица. Били смо у кампу "Лола" са нишким извиђачима и до тренутка несреће било је то моје најљепше љетовање.
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У недјељу смо имали организован излет на Острог. У повратку из манастира кренуле су оштре кривине. Пошто и иначе имам мучнине на путу, рачунала сам да се то само мени чини, да је мени мука као и увијек. Међутим, видјела сам да је возач баш "сјекао" кривине и прелазио из једне у другу траку. Мајка моје другарице, Данилова мајка је сједила на мјесту сувозача и примјетила је да возачу пада глава, па се тргне, и само је у једном тренутку заспао и више није могао да одреагује. Било је око 13 часова када смо се закуцали у стијену."
Овако је Ленка започела своју исповијест за "Новости". Ленка К. (14) из Ниша је другарица малог Данила (8), коме се љекари Клиничког центра Црне Горе у Подгорици и даље боре за живот и покушавају да стабилизују његово стање након што је задобио тешке повреде главе и грудног коша. У овом удесу, погинула је Јована Станковић (21) из Вртишта код Ниша, а још 15 туриста из Србије теже је и лакше повријеђено.
"Мали Данило је у коми и сви се молимо да буде добро и да се са сестрама и родитељима што прије врати кући" каже Ленка, док са стрепњом чека сваку нову информацију о његовом стању.
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"Моја другарица, старија Данилова сестра, задобила је модрице и огреботине, док њена млађа сестра има медицинску крагну на врату, али је и она добро. Она је испала из аутобуса, јер се приликом ударца поломило стакло, па је буквално прелетјела. Има модрице и посјекотине, али је генерално добро. Њихова мајка је сједила на мјесту сувозача, поломљена јој је рука, ушивали су јој ногу и доживјела је велики стрес. Отац је задобио дубоку посјекотину на глави, поломљена су му три ребра и рука му је повријеђена."
Ленка каже да се самог ударца у стијену не сјећа, јер су она и другарица у том тренутку гледале нешто на телефону.
"У моменту ударца, прелетјела сам преко сједишта и пала са лијеве на десну страну комбија" прича Ленка.
"Како смо се окренули, нисам осјетила никакву тежину, ништа, само бол у куку и нози, али нисам теже повријеђена. Тијело ми је остало у аутобусу, а глава ми је висила кроз прозор."
Након неколико минута, када се прибрала, успјела је да се извуче са прозора и врати у преврнуто возило.
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"Затекла сам другарицу како се држи за неко сједиште. Онда сам се и ја попела са њом и некако смо изашле кроз шофершајбну. А напољу је све било као у хорор филму. Неко је већ позвао Хитну, а доста људи је зауставило аутомобиле како би нам притекли у помоћ. Ту се задесила нека жена која је завршила медицину, па је помагала осталима док нису дошли љекари" прича Ленка.
"Хитна помоћ је најприје превезла најтеже повријеђене, ја сам отишла трећим колима."
Тужилац Основног државног тужилаштва у Котору предложио је да се М. Љ. одреди притвор. На терет му се ставља тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, а према првим информацијама, узрок несреће је премор возача, који је, како се сумња, заспао за воланом.
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У Специјалној болници "Васо Ћуковић" у Рисну тренутно је хоспитализовано седам пацијената и њихово здравствено стање је стабилно. Њих је данас посјетио градоначелник Ниша, Драгослав Павловић. Иначе, већина Нишлија, који су послије несреће отпуштени на кућно лијечење, вратила се у уторак у Србију, а у Нишу је данас био дан жалости поводом смрти младе Јоване.
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